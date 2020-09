Esta es la nota por la que AMLO explotó contra Reforma

Durante su conferencia de prensa matutina, el Mandatario expuso la portada del diario donde se señala un presunto faltante de 223 millones de pesos del presupuesto del municipio Macuspana

Carlos Álvarez

El Presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó hoy por la mañana al periódico Reforma, después de que dicho rotativo publicó en su portada un presunto faltante de 223 millones de pesos del presupuesto del municipio Macuspana, Tabasco, en donde su cuñada, Concepción Falcón Montejo, fungía como Primer Síndico de Hacienda.

Durante su conferencia de prensa matutina, el Mandatario nacional expuso la portada del diario de circulación nacional.

“Este periódico es protector, patrocinador de Carlos Salinas de Gortari. Es el caso clásico del hampa del periodismo, según la máxima de que ‘la calumnia, cuando no mancha, tizna’, acusó López Obrador respecto a la nota en portada de este día en Reforma, que lleva por cabeza: ‘Esfuman 223 mdp en terruño de AMLO’.

“Le pedí [a Jesús Ramírez Cuevas] que preguntara al Gobernador de Tabasco [Adán Augusto López Hernández], y hubo dos precisiones: que el Cabildo de Macuspana renunció junto con el Presidente Municipal por razones que no tienen que ver con esto. Que no hay todavía ningún desfalco declarado ni por la Auditoría estatal, ni por el Congreso", aseguró el Presidente de la República.

“Todavía no está declarado ningún desfalco porque eso tiene que ser un proceso que revise la cuenta pública del Congreso de Tabasco. La de 2019 tiene hasta finales de septiembre para recabar toda la información y analizarla, y la de 2020 que también está incluida en la nota (de Reforma) es el próximo año cuando se revisa, de tal manera que no hay todavía ninguna declaratoria de desfalco", explicó el vocero de la Presidencia durante su intervención.

López Obrador afirmó que Reforma “es boletín del conservadurismo y del salinismo” y lo calificó como “una vileza del periodismo [...] No tienen escrúpulos... sin ética, sin profesionalismo, imagínense si no es mala fe dedicar ocho columnas a algo que no está demostrado”, insistió.

Sin embargo, el Mandatario nacional aclaró que no está defendiendo a su cuñada, ni agrediendo a la libertad de expresión.

"Yo he dicho con mucha claridad que si algún familiar comete algún delito, debe ser juzgado, sea quien sea [...] “Nosotros llegamos aquí porque el pueblo quiere que no haya influyentismo, amiguismo, nepotismo, está bien que nos vean con malos ojos pero es periodismo vil”, dijo.

El titular del Poder Ejecutivo Federal expuso de nueva cuenta la carta en la que se deslinda de acciones de familiares cercanos y lejanos, en donde la premisa principal dice que “no acepto que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o negocios con el gobierno”.

"Ahora, hacer esto ¿Qué refleja? que están muy enojados", "¿Qué les recomendaría?, que se serenen, que sí cuenta la credibilidad, que sí vale la credibilidad y que ya son otros tiempos, porque situarse para hacer esto y pensar que así todos los que no nos quieren van a leer Reforma, pues es un error, porque no el periodismo no es un asunto de cantidad, de tiraje, no es un asunto mercantil", subrayó el Mandatario nacional.

Según el diario Reforma, el Gobierno municipal de Macuspana -donde nació el actual Presidente de la República- fue desconocido por el Congreso local tabasqueño, tras encontrar un faltante de 223 millones de pesos, lo que derivó en la renuncia de sus gobernantes electos, entre ellos, la esposa de Ramiro López Obrador.

El 2 de septiembre el edil y 11 regidores de Macuspana, entre ellos Concepción Falcón Montejo, renunciaron a sus cargos en la administración municipal.

Tres días después el Congreso de Tabasco designó a un Consejo de tres miembros, para asumir las riendas del Ayuntamiento.

Esta es la nota por la que AMLO explotó contra Reforma

El Gobierno municipal de Macuspana, Tabasco, tierra natal del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue desconocido por el Congreso local tras encontrar un monumental faltante de 223 millones de pesos que provocó la renuncia de sus gobernantes electos.

La suma equivale a una tercera parte del total del presupuesto anual del Municipio.

Doce regidores titulares y 13 suplentes habían renunciado junto con el alcalde morenista Roberto Villalpando.

El Congreso consideró que había un vacío de poder público y una situación de ingobernabilidad en el Municipio, pero a la vez indagaba el faltante millonario.

El municipio de 80 mil habitantes, gobernado por Morena, acumula desvíos, faltantes y pagos sin justificar de recursos federales recibidos en 2019 y en lo que va de 2020, según una auditoría de la Comisión Inspectora de Hacienda del Congreso estatal.

Ante las irregularidades, el alcalde y la mayoría de los integrantes del Cabildo, incluyendo la Síndico de Hacienda, Concepción Falcón, cuñada de AMLO, renunciaron a su cargo junto con regidores titulares y suplentes. Al final, el Gobierno fue desconocido por el Congreso y se nombró un Concejo Municipal con tres titulares y tres suplentes, todos afines a Morena.

Una revisión de la Comisión Inspectora de Hacienda del Congreso local revela que el ejercicio 2019 del Ayuntamiento suma inconsistencias por 103 millones de pesos, mientras que en 2020 tiene otras tantas por 120.3 millones de pesos.

El Informe sobre el Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos precisa que las irregularidades en ambos años corresponden al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun).

En 2019, el Ayuntamiento recibió del FAIS 150.8 millones de pesos, pero sólo reportó un ejercicio y pagos por 96.1 millones de pesos, por lo que quedan 54.7 millones sin conocer su destino. En el Fortamun, de los 80.6 millones de pesos ministrados, ejerció sólo 41.8 millones, por lo que 38.8 también quedaron en el aire.

En 2020, Macuspana recibió 159 millones y 116 millones del FAIS y del Fortamun, respectivamente, pero con inconsistencias por 120 millones.

A esa cantidad se suman otros 10 millones de pesos por obras y drenaje, cuyo destino no se conoce, por un total de 23.9 millones de pesos que estaban comprometidos.

Las inconsistencias detectadas están en las partidas para uniformes de policías, cámaras de vigilancia y gratificaciones de los efectivos.

Legisladores de Oposición acusaron que el Gobernador Adán Augusto López y el Congreso estatal, dominado por Morena, encubren la corrupción. Exigieron una auditoría, denuncias penales y castigo a culpables.

Arranca la conferencia de AMLO

Arranca la conferencia de AMLO

Columnista afirma que AMLO llamó a Javier Corral “vulgar traidor y mentiroso”

Columnista afirma que AMLO llamó a Javier Corral “vulgar traidor y mentiroso”

Alistan compra consolidada de armas por 900 mdp

Alistan compra consolidada de armas por 900 mdp

¡Conseguir este tesoro es imposible! Demuestra que nos equivocamos

Hero Wars

|

Patrocinado

Este cubrebocas es capaz de filtrar hasta el 95% de partículas de alta penetración

Claroshop

|

Patrocinado

Casquillo junto al cuerpo de Jéssica revelará si bala es de la Guardia Nacional

El fiscal del Estado dijo que la GN argumentó que repelieron la agresión, que sujetos armados los agredieron

Desde La Web

Un famoso actor posó con una fan y no se dio cuenta de quién era realmente la fan

Desafiomundial

|

Patrocinado

Ejemplos perfectos de mexicanos que se pintan solos. ¡Morirás de risa!

Desafiomundial

|

Patrocinado