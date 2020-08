Esta es mi carrera, esta es mi profesión, tengo toda la vida aquí: bombero Adán Shinagawa

La situación comenzó a agravarse, recuerda Shinagawa, cuando Rey David y otro compañero de Bomberos tuvieron una disputa a golpes durante una reunión que convocó el Patronato.

José Abraham Sanz

CULIACÁN.- El hoy ex comandante del cuerpo de Bomberos de Culiacán, Adán Shinagawa Araujo, aseguró que poco a poco se dio cuenta que la intención del patronato que decisión cesarlo se veía desde antes y acusó de querer dividir a los elementos que buscaban mejores condiciones laborales.

A finales de junio, Rey David, un bomberos de 14 años de servicio que reclamó fuertemente las promesas no cumplidas al patronato fue cesado de la misma manera.

“La idea de esto (la manifestación) para mí significa mucho, ojalá que ahorita bajo esta circunstancia, todo el tiempo he tenido respeto y en su momento lo platiqué y lo externé con gente el patronato, que desgraciadamente los patronatos normalmente por una u otra circunstancia, cuando van de paso, toman decisiones que trastocan cosas muy importantes, tan importantes como es la división”, dijo Shinagawa Araujo.

“Fue la situación de Rey David, yo sufrí un reclamo en el sentido que me lo dice el señor Espinoza: es que no actuaste”.

José María Espinoza de los Montero es el Presidente del Patronato de Bomberos y quien cesó al comandante con 35 años de servicio.

“Esa reunión fue convocada por ellos, esa reunión viene derivada de una apertura del patronato hacia los bomberos y los bomberos ¿qué estaban haciendo? única y sencillamente exigir las promesas o simple y sencillamente ya no van a reconocer las promesas, pero sí ver la parte del mejoramiento de las condiciones de los bomberos”, dijo.

“Esa pelea que tienen todos los bomberos es fundamental, es válida, es real, yo lo único que hice fue mantenerme al margen, dada la situación de ese día, que hubo un altercado, que a lo mejor el que salió corrido, era el más peleonero, y todos los que estuvimos en esa reunión (sabemos que) él fue buscado o confrontado”.

Entonces, Shinagawa Araujo dijo que había muchas señales que le hicieron pensar que su salida era inevitable.

“No eres una persona que no analiza las cosas y te das cuenta de cómo vienen los procederes, de cómo vienen las acciones, cómo vienen las pláticas y cómo viene todo lo que vienen platicando. Tenemos más de un mes escuchando todo esto y no han tenido la atención de hablarlo, ni de pasarlo”, señaló.

“Ayer me dice: hay una situación, no hay un orden, no hay un respeto, y por lo tanto... esta es mi carrera, esta es mi profesión, tengo toda la vida aquí”.