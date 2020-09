Está 'fuera de órbita' quien exija presupuesto igual que en 2020: Tatiana Clouthier

A Sinaloa no le queda pedir un presupuesto similar al del año pasado, porque ha sido uno de los estados más beneficiados, dice la legisladora de Morena

José Abraham Sanz

Debido a que Sinaloa ha sido uno de los estados más beneficiados por el Gobierno federal, no le queda exigir que tenga un presupuesto igual al del año pasado, de hecho, está fuera de órbita quien lo pida, aseguró la diputada federal por Morena, Tatiana Clouthier Carrillo.

La legisladora, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena a nivel nacional, visitó Culiacán como parte de una agenda de acompañamiento para la presentación del informe anual de actividades legislativas de la también diputada Merary Villegas Sánchez y aprovechó para responder algunas preguntas.

Cuando se le preguntó sobre la propuesta del Ejecutivo federal de presupuesto para 2021, que ha recibido quejas de los gobiernos estatales, incluido el de Sinaloa, recordó que como lo dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, es una situación extraordinaria a nivel nacional y mundial en cuanto a la economía.

“A partir de ahí tenemos que entender que el presupuesto que se hace tiene que ser un presupuesto responsable, me parecería que cualquier personas que esté pensando que el presupuesto se tiene que parecer al que tuvimos el año pasado está fuera de órbita, de la realidad que vivimos en este momento nacionalmente, mundialmente, porque las cosas están totalmente diferentes”, señaló.

Recordó que se han hecho modificaciones importantes, como elevar el derecho de recibir apoyos para personas de la tercera edad, niños y jóvenes discapacitados y estudiantes a la Constitución, además de fortalecer el presupuesto de Salud, después de que la pandemia exhibió la falta de trabajadores y horarios de cobertura.

También dijo que es importante el seguimiento para los proyectos del Tren Maya, la refinería Dos Bocas y la construcción del nuevo aeropuerto que generarán empleo directo y movilidad en la economía nacional.

“El gobierno federal ha pedido que todo mundo se apriete el cinturón y ha habido compromiso de decir cómo le hacemos para no subir impuestos, pero sí para poder tener movimiento en la parte de la economía, el llamado es a que los gobernadores y los alcaldes también se aprieten el cinturón, no se vale nomás estirar la mano y podríamos decir, que uno de los estado que ha sido mucho más beneficiado... y el Presidente ha sido muy, no me gusta decir la palabra 'generoso', porque parecería que es un favor, sino de los estados más beneficiados, ha sido Sinaloa, creo que no le queda hacer el comentario”, expresó.