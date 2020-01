EstÃ¡ Julio Preciado estable tras operaciÃ³n de riÃ±Ã³n

Está Julio Preciado estable tras operación de riñón

El cantante seguirá bajo supervisión médica para seguir su evolución informaron médicos

Noroeste / Redacción

A través de una rueda de prensa encabezada por Yuliana Preciado, hija de Julio Preciado, se dio a conocer que el cantante se encuentra bien, después de la operación de trasplante de riñón y que necesitará de cuidados rigurosos y supervisión médica.

Este tipo de cirugías no es algo novedoso, es algo que ya se ha estado haciendo en México desde hace varios años. Se trata de una de las cirugías de mayores consecuencias y por lo tanto, son las que requieren de un diagnóstico exhaustivo del donante para dar una mayor seguridad.

Después de la cirugía y la recuperación de los primeros días, el pronóstico a largo plazo es muy bueno. Los donadores deben asumir un estilo de vida más saludable.

Acompañada de los médicos Marco Covarrubias (jefe de la cirugía) y Dr. Julio Ramos (Nefrólogo) se informó que hasta ahorita todo va muy bien en el caso de Julio Preciado, pero siempre en el caso de los trasplantes requiere de una supervisión médica para ir viendo su evolución y la reacción del organismo, porque la tendencia del cuerpo siempre es el rechazo a un agente externo.

En todo tipo de cirugías siempre hay complicaciones posibles y hablando de trasplante renal, los primeros días las complicaciones puede ser desde coágulos hasta paro cardiorespiratorio que requiere de una constante supervisión médica. Generalmente en las 72 horas se tienen indicios de qué tan rápido se va a recuperar.

Se dio a conocer que los cuidados que requerirá Preciado, serán básicamente cuidar la herida quirúrgica, así como evitar la alimentación no prescrita por el médico, supervisión continua, para que el al cabo de unos meses el cantante pueda llevar una vida normal.

Yuliana destacó que aunque hubo mucha gente que le pidió que no realizara la operación, ella hizo caso omiso, y decidió ayudar a su padre.

“Es mi papá, no puedo decir más, que no haríamos los hijos por los padres, o los padres por los hijos, yo lo tomé con mucha tranquilidad, nunca me puse nerviosa, ni nada, el doctor nunca me vio titubear, estaba muy consiente de lo que hacía”, señaló Yuliana.

Yuliana compartió que cuando su papá se enteró que sería ella quien realizaría la donación del riñón, lo tomó con mucha seriedad, ya que ella era 75 por ciento compatible de acuerdo a los estudios que se hicieron previo a la operación.

“Mi papá no demostró alguna reacción extraordinaria, estuvo muy tranquilo, como él me veía tranquila, él también se mantuvo así, y yo nunca dude de hacer esto”, resaltó la hija del cantante.