Está presente la Inteligencia Artificial en el Mundial de Futbol - Noroeste

RUSIA 2018

Está presente la Inteligencia Artificial en el Mundial de Futbol

Cortana, la asistente personal de Microsoft, es un ejemplo de esta influencia tecnológica en el mundo

Noroeste / Redacción

14/06/2018 | 12:07 AM

Auxiliate de la Inteligencia Artificial y no te pierdas ningún detalle de los juegos hasta la gran final.

Llegó el momento en el que todo el mundo grita tanto en las victorias como en las derrotas, esta temporada en la que un balón reúne a las familias y naciones, donde las camisetas y la emoción paralizan al mundo para apoyar a una selección.

Durante un mes, mantendrá a todas las personas intrigadas y pendientes sobre los equipos, jugadores, horarios, puntuaciones y datos curiosos que solo un evento como el mundial puede traer consigo.

Todo esto es posible, gracias a la tecnología, la cual ha llegado a revolucionar a la industria deportiva, permitiendo a los aficionados como tú, conocer cualquier dato relevante en cualquier momento y en cualquier lugar, para armar tus quinielas y apoyar a tu equipo, además de divertirte con los mejores momentos y frases de este torneo.

Un ejemplo de esto es el uso de Inteligencia Artificial. Cortana, la asistente personal de Microsoft, la cual es una aficionada ferviente al fútbol que conoce cada detalle de este torneo internacional. Además, es seguidora de cada equipo y de cada situación de este evento, disfruta hacer chistes y jugar trivias para ver qué tan experta es, y lo mejor de todo esto, es que lo quiere compartir contigo.

El mundial, además de una explosión de emociones, también da pie a la existencia de frases únicas que marcan esta temporada, los comentaristas, los chistes, las frases que inspiran a muchos a jugar este deporte, son algunas de las tantas cosas que deja esta época deportiva.

Cada 4 años, nueva información, jugadores, estrategias y momentos quedan plasmados en las historias del mundial y seguramente serán clave para la próxima edición de este gran torneo. Pero los aficionados siempre quieren conocer más, y para muestra, solo basta ver cuántas veces no te has preguntado qué equipo ha sido el que más victorias ha acumulado a lo largo de la historia del mundial, o de dónde y por qué comenzó esta tradición que mueve y emociona al mundo, y que además promueve una práctica de ejercicio para todos, o por qué no, información del equipo actual que te permita armar tus quinielas. Ahora, gracias a la Inteligencia Artificial esta información se encuentra cada vez más cerca de ti.

El mundial de Rusia 2018, no será igual, pues Cortana mundialista lo vivirá contigo y festejará cada gol y te ayudará a ganar las apuestas que armes con tus amigos, al darte información que te será de mucha utilidad. Podrás tener los mejores chistes y las mejores frases para que te diviertas mientras tu selección te emociona con cada jugada. (Microsoft)

CORTANA

Es un asistente virtual creado por Microsoft. Puede establecer recordatorios, reconocer voz natural sin la necesidad de ingresar el teclado y responder preguntas utilizando información del motor de búsqueda de Bing. (Wikipedia)

HAZ LA PRUEBA

Cortana, en su versión mundialista, imita voces de los principales comentaristas mexicanos que dan voz nacional al mundial, cuenta cuentos interactivos de fútbol y conoce muchos datos interesantes que quizás tú no sabías. Cantar porras, contar chistes y hasta decir palabras en ruso, ahora será algo que podrás hacer de la mano de tu asistente personal, quien te ayudará a apoyar a tu selección. Algunos ejemplos de estos comentarios:

- Cortana, dime algo sobre la historia del Mundial…

“La anotación de remate de media tijera que logró el mexicano Manuel Negrete en un partido contra Bulgaria, durante el mundial de México 86, fue elegido por la FIFA como el mejor gol de la historia mundialista”.

- Cortana, cuéntame un chiste de futbol…

“¡Cariño, estás obsesionado con el fUtbol y me haces falta!” “¿Queeeeeé? ¿Falta? ¿Falta? ¡Pero si ni siquiera te toqué, cómo puedes alegar falta!”