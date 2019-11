EstÃ¡ rebasado el Issste en atenciones de primer nivel: Secretario General

Está rebasado el Issste en atenciones de primer nivel: Secretario General

"No es correcto que estemos formando personal que se vayan a la iniciativa privada": Victoria Ranfla

Belizario Reyes

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado está rebasado en atenciones de primer nivel, además no es correcto que esté formando personal que se vaya a la iniciativa privada porque este año no les autorizaron ni plazas ni recursos para contratarlo, dijo el secretario general del Sindicato del Issste.

Luis Miguel Victoria Ranfla agregó que como trabajadores de esa institución lo que más requieren actualmente es el fortalecimiento en infraestructura.

"Estamos rebasados en el primer de atención, nos llegan a urgencias de segundo y tercer nivel 70 por ciento de urgencias sentidas y 30 por ciento de urgencias reales, ese 70 por ciento puede bajar si nosotros fortalecemos el primer nivel y hay fórmulas a veces tan sencillas, por eso pedimos que escuchen a los trabajadores", añadió Victoria Ranfla en entrevista ayer en este puerto.

"Si nosotros abrimos clínicas sábados, domingos y festivos, 365 días del año, 24 horas, no necesitamos construir otra clínica y ya le estamos bajando a las urgencias en fin de semana que es cuando menos personal tenemos, hay formas de avanzar como dice el señor Presidente: optimicemos los recursos, por eso tenemos propuesta para fortalecer".

Lo que hace falta es fortalecer la infraestructura, renovar equipos médicos, tener los suficientes insumos, materiales de curación, huantes, jeringas, reiteró, y lo que se está haciendo con el actual director general del Issste es presentar las propuestas por escrito.

También dijo que si en estos momentos se autorizaran 20 plazas de urgenciólogos que hacen falta de dónde sacan 20 médicos especialistas en urgencias.

"Y lo que le hemos dicho a la administración (federal) y a Hacienda, este año se graduaron 456 médicos residentes en el Issste, en febrero, a cuántos pudimos contratar, a ninguno, porque no nos autorizaron ni presupuesto ni plazas, entonces no es correcto que estemos formando personal que se vaya a la iniciativa privada o que se vaya al IMSS a trabajar", continuó Victoria Ranfla.

"Por ello son muchas cosas las que en un diálogo razonado y sustentado solicitamos para realmente transformar a este Instituto y la representación sindican que nosotros tenemos agrupamos a 85 mil trabajadores".

Además expresó que sobre las demandas del personal de la Clínica Hospital de Mazatlán de respeto a los derechos laborales y mejorar las condiciones de trabajo se está en proceso de solución y se acordó fortalecer el diálogo, privilegiar la comunicación para generar ambientes cordiales de trabajo.

Lo anterior, continuó, pues la indicación del Presidente de la República es que se mejore la atención al derechohabiente.

"Pero no puede haber una mejora de atención al aderechohabiente si no mejorarmos la relación interna entre funcionarios y trabajadores, los dos tenemos un mismo propósito: construir un mejor Issste, a quien más le interesa que el Issste esté mejor es a sus propios trabajadores, a nosotros, esta es nuestra fuente de trabajo, pero también somos derechohabientes del Issste", añadió Victoria Ranfla.

"Por eso siempre le pedimos a nuestros compañeros hay que atender al derechohabiente como si fuera nuestro ser más querido porque no sabemos cuándo vamos a estar de este lado y cuando vamos a estar del otro, pero también requerimos de apoyo, si no tenemos el personal suficiente, si no tenemos el equipo suficiente, si no tenemos ni papelería en el archivo no podemos trabajar así".

Se preguntó cuántos insultos reciben sus compañeros trabajadores de la farmacia cuando la frustración justificada del derechohabiente no le dan sus medicamentos y, sin embargo, siguen ahí y muchas veces sonriendo, pero no se puede estar aguantando eso.

También expresó que se está superando la etapa complicada que se da al inicio de la presente administración federal como cualquier cambio, aunque éste fue diferente a cualquier otro, se están viviendo tiempos inéditos en la historia del país, pero los trabajadores del Issste siempre creen de manera propositiva que deben de aprovechar eso para mejorar condiciones de muchas instituciones.

"La nuestra es la institución más noble del Estado Mexicano, el Issste, el Issste nace de una transformación,si recuerdan que el Presidente López Mateos en 1959 transforma la Dirección de Pensiones Civiles de Retiro en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con las unidades médicas que tenían otras dependencias", añadió.

"Con las tiendas que tenían otras dependencias, con las llamadas entonces guarderías que tenían otras dependencias las fusiona en una sóla institución con 14 prestaciones, claro que las condiciones cambian, cuando nace este Issste teníamos 470 mil derechohabientes en 1960, hoy atendemos a más de 13.3 millones de mexicanos".

Precisó que en aquel entonces una pensión se cobraba en promedio durante cinco años, ahora se cobra en promedio durante más de 28 años, la esperanza de vida era de 56 años, ahora es de 76 años con muchas enfermedades crónico degenerativas que no existían en ese tiempo.

"Por eso es importante para nosotros tener un diagnóstico claro y preciso de cómo estamos en el Issste para fortalecer algo que sí nos ha faltado, una adecuada planeación, por eso insistimos, apoyamos los programas del señor Presidente, sabíamos que en el momento en que el Presidente de la República empezara a recorrer las unidades del IMSS Coplamar o IMSS Bienestar se iba a dar cuenta formar personal médico, de que nos falta formar personal de enfermería", subrayó.

También expresó que si ahorita autorizaran plazas de técnico electrodiagnóstico, que son los elecrocaediografistas y encefalografostas no se tienen, hace cinco años se rescató la Escuela de Enfermería del Issste y se volvió nacional, antes estaba en la Ciudad de México y hoy tiene presencia en más de 23 estados, en Mazatlán se tiene grupo de enfermeras formándose en quirúrgicas, en intensivistas y se hace el traje a la medida.