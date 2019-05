Está reprobado el país en seguridad, aún con la Guardia Nacional: Concaam

Ricardo Beltrán Verduzco dice que es lamentable que la situación del país haya empeorado

Belizario Reyes

El país está reprobado en materia de seguridad, aún con la puesta en marcha de la Guardia Nacional se siguen cometiendo homicidios donde opera, por lo que se requiere una estrategia que venga a acabar con contundencia la inseguridad, manifestó el presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México.

“La situación de seguridad en el país es muy lamentable, ahorita estamos reprobados totalmente porque tuvimos el inicio del año más violento en la historia de este país y en lo que va de esta administración (federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador) se han rebasado todos los límites de desastre en materia de seguridad”, agregó Ricardo Beltrán Verduzco en entrevista.

“Porque nada más el bimestre de abril y marzo refleja con mucha contundencia la forma tan desastrosa en la que nosotros perdimos la capacidad de asombro porque se están sucediendo cosas inusitadas que la verdad no las habíamos visto y que teníamos la esperanza de que la situación mejorara, pero qué lamentable que la situación haya empeorado”.

Recalcó que en lo que va de la presente administración federal hay cerca de 12 mil personas más muertas que en anteriores inicios de sexenio y eso pone en una situación muy difícil a todos los ciudadanos.

“Ya la delincuencia no está focalizada hacia una determinada parte, incluso antes Sinaloa tenía el estigma con mucha contundencia de ser un estado violento, pues hoy ¿cómo estarán los otros estados? que nosotros ya salimos del ranking de los 15 estados más violentos, imagínate si aquí padecemos situaciones muy lamentables, qué está sucediendo en otras regiones del país”, continuó.

El dirigente de abogados expresó que la gente vive con mucho más temor y angustia y está siendo demasiado vulnerable ante la incapacidad de la propia autoridad.

“Ya vimos en Minatitlán (en Veracruz) el inicio de la Guardia Nacional, ¿a quién amedrenta la Guardia Nacional?, a nadie porque son los mismos elementos que agarraron de otras corporaciones para ponerlos ahí y a nadie amedrenta, están en Minatitlán y acaba de haber otro suceso de tres o cuatro personas asesinadas ahí en Minatitlán”, reiteró el dirigente nacional de abogados.

“Y a donde se vayan la autoridad no amedrenta a nadie ni inhibe nada, ni hay una coordinación contundente entre la Fuerza Federal y las distintas fuerzas del orden locales, entonces es una situación tan terrible que estamos viviendo en el país, donde se ha radicalizado prácticamente el tema de la inseguridad y que no vemos por dónde la autoridad enfrente”.

Expresó que ahorita se traen elementos de los que no se ha dicho la cantidad y dicen que en junio van a ser 23, 24 mil elementos de la Guardia Nacional, pero son sacados de otras instituciones.

Se va a desmantelar al Ejército, Marina y Policía Federal para hacer una Guardia Nacional, por lo que esta nueva institución estará integrada por los mismos elementos que no han dado los resultados que los ciudadanos quieren y merecen.

“Se requiere una verdadera estrategia, una verdadera voluntad política porque ahorita no hay estrategia de parte de la autoridad, porque ahorita no hay estrategia, solamente hay acciones y nosotros no requerimos de acciones, queremos una autoridad que tenga una capacidad enorme de inteligencia, de capacidad técnica, pero sobre todo de una estructura que realmente sirva para frenar esta contundencia tan terrible que tenemos de la inseguridad”, recalcó Beltrán Verduzco.

“Algo que no nos atrevemos muchas veces a decirlo con toda la contundencia, pero en este país en la medida en que se recupere la gobernabilidad y el estado de Derecho es en la medida que esta situación va a mejorar, ahorita la verdad el estado de derecho y la gobernabilidad está reprobada prácticamente”.