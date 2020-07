Esta semana no hay semÃ¡foro epidemiolÃ³gico por inconsistencias en los estados, dice LÃ³pez-Gatell

Esta semana no hay semáforo epidemiológico por inconsistencias en los estados, dice López-Gatell

Autoridades federales de salud presentan los viernes el Semáforo epidemiológico nacional, sin embargo, esta semana no pudieron hacerlo por inconsistencias en los datos proporcionados por algunas entidades, explicó el titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud

Sinembargo.MX

MÉXICO._ Hugo López-Gatell, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, anunció este viernes que se decidió no presentar el Semáforo epidemiológico nacional por inconsistencias en los datos que proporcionan los estados.

“Decidimos hoy no presentar el Semáforo porque identificamos que la información no es consistente en todos los estados. Hay estados en los que la información que tenemos a la mano no es consistente. Nos llevó a estar descubriendo… Hoy no vamos a presentar el semáforo, vamos a volver a evaluar”, explicó durante la conferencia en Palacio Nacional.

“No podemos presentar el semáforo nacional porque no hay información consistente”, añadió.

López-Gatell inició el viernes con la conferencia diaria con una alerta: “El mensaje es de preocupación”. Dijo que esa preocupación es por lo que está sucediendo en algunas zonas ante el desconfinamiento.

“Llevamos 40 días de la nueva normalidad, la cual no es la antigua normalidad, es decir, no se puede regresar a lo mismo de antes. En el mundo entero existe la pandemia y en América se encuentra la enorme mayoría de la epidemia. La nueva normalidad implica la conciencia que debemos cuidar todos los días lo que hacemos. Tenemos que incorporar a nuestra vida los cuidados indispensables para lograr que no nos contagiemos, esto es una responsabilidad individual”, dijo el funcionario.

“Todos somos corresponsables de esto. A todos nos corresponde cuidarnos, a nuestros cercanos y a toda la población. Es importante dejar el discurso de ataque y polarización. Las muertes no dependen de una persona, tenemos tres órdenes de Gobierno. Todos y todas debemos emprender una acción y centrarnos en protegernos”, agregó.

“La información que se presenta aquí no se genera en una oficina del Gobierno de México. Tenemos 32 entidades. A nivel estatal se tiene que hacer un monitoreo continuo de la epidemia”, añadió.

Las autoridades mexicanas de Salud notificaron 6 mil 891 contagios y 665 muertes por la Covid-19 en la jornada de este viernes, con las que el país llegó a 289 mil 174 casos y 34 mil 191 defunciones desde el inicio de la pandemia en febrero pasado.

Los contagios del día mostraron un crecimiento porcentual del 2.4 por ciento en comparación con los 282 mil 283 casos confirmados de la víspera, de acuerdo con el informe técnico publicado en el portal de la Secretaría de Salud.

Los 6 mil 891 casos del día son la tercera cifra más alta para una sola jornada desde el inicio de la epidemia el 28 de febrero, por debajo de los 7 mil 280 del 9 de julio y los 6 mil 995 del 8 de julio, de acuerdo a las estadísticas sobre el coronavirus SARS-CoV-2.

En el informe se consigna 665 nuevas defunciones en esta jornada, lo que supone un aumento del 1.99 por ciento en comparación con los 33 mil 526 que se tenían el día anterior, indicó la Secretaría de Salud.

Adicionalmente, al corte de esta jornada, México tiene un reporte de 2 mil 302 decesos sospechosos que están pendientes de resultado para su confirmación.

Con información de EFE.