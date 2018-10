Estabilidad empresas peligra por altas tarifas elÃ©ctricas: Canirac

Estabilidad empresas peligra por altas tarifas eléctricas: Canirac

Empresarios se reunirán con legisladores locales y federales para solicitarles que gestionen ante la CFE la disminución en el precio del kilowatt, adelantó Arturo García Medina

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Las altas tarifas eléctricas que está cobrando la Comisión Federal de Electricidad están poniendo en riesgo la estabilidad de muchas empresas y ya algunas han considerado cerrar sus puertas, manifestó Arturo García Medina.

El presidente de la recién creada Canirac de Guasave expuso que ese es asunto muy grave que tienen que atender los diputados locales y federales de Sinaloa, con quienes ya agendaron una reunión los organismos empresariales del estado el próximo lunes a las 11:00 horas en Culiacán.

“Se está dando un problema serio con el aumento de la tarifa. Ayer estuve en Comisión Federal de Electricidad porque fui uno de los afectados y de 2.99 pesos que estaba la tarifa en junio, ahorita estamos pagando 4.19 el kilowatt, eso nos viene afectando profundamente”, expresó.

En su caso, el aumento de esta tarifa se reflejó en el último recibo que le llegó por más de 46 mil 800 pesos, cuando en junio le habían llegado 11 mil 900 y fracción, comentó.

“Eso es muy grave porque nos puede llevar a que se cierren muchos de los negocios que ahorita están empleando a varias personas que llevan el sustento a sus casas, se puede generar un problema de desempleo grande en el país y eso puede traer una ola de delincuencia que en nada ayudaría”, aseveró.

García Medina dijo que el encuentro pactado con los diputados obedece a que son los únicos que tienen el poder de bajar las tarifas de CFE.

“Son las tarifas las que están cambiando, no es el consumo, hay variantes en los consumos por algunas variantes particulares en cada empresa, pero es la tarifa lo que está agravando el problema”, sostuvo.

El representante del sector restaurantero aseveró que en Mazatlán los hoteleros se están amparando contra los altos cobros, pero esa no es una solución porque es un trámite largo y mientras tanto las empresas tienen que pagar el recibo.

“En la Comisión Federal de Electricidad es como en la casa, cuando la mujer te dice que no, es no, porque tienes que pagar y no hay otra, si no, te van a cortar la luz”, manifestó.

Aunque en esta ciudad no han acordado acciones como las emprendidas por el sector restaurantero de Culiacán y Los Mochis, donde cada jueves bajan el switch los establecimientos que trabajan en horario nocturno, si en su momento se ven en la necesidad de tomar acciones lo harán, porque está en juego el bienestar de sus familia y las de sus colaboradores, y la estabilidad de sus negocios, indicó.