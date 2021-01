Establecimientos del Centro de Culiacán se apegan a nuevos protocolos contra el Covid-19

El pasado martes el Ayuntamiento publicó las nuevas disposiciones sanitarias que deben de aplicarse para frenar los contagios de Covid-19

Belem Angulo

CULIACÁN._ Locales comerciales y restaurantes del centro de Culiacán comenzaron este fin de semana a apegarse a los nuevos protocolos sanitarios contra el coronavirus dispuestos por el Gobierno municipal.

En un recorrido realizado por Noroeste se pudo verificar que los comercios ajustaron las medidas de seguridad al limitar el acceso de clientes para evitar aglomeraciones; ahora las mesas de los restaurantes que no pueden usarse para garantizar un aforo del 50 por ciento se encuentran inhabilitadas, y las puertas de los establecimientos se cierran con pestillo para permitir el acceso solo cuando los establecimientos pueden garantizar sana distancia, y los bares utilizan vasos y cubiertos desechables.

Estas disposiciones fueron publicadas por el Ayuntamiento de Culiacán el pasado martes, debido al incremento de casos activos de coronavirus en el municipio.

Entre las medidas más relevantes está que los meseros no usen guantes, ya que estos no protegen al comensal, sólo al trabajador; también que todos los dispensadores de jabón no sean manuales, sino que sean de sensores.

No se permitirá que ingresen niños menores de 12 años a restaurantes, ni personas con complicaciones de salud o de edad avanzada.

Estas medidas se mantendrán hasta nuevo aviso, informó la Comuna.

El Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, señaló que los acuerdos para enfrentar el coronavirus tienen el respaldo de la iniciativa privada del municipio.

"Ya he recibido aprobación expresa de directores, gerentes, dueños de tiendas, dueños de restaurantes", dijo el Presidente Municipal.

"La mayor parte de la ciudad, del municipio, está consciente de que lo que estamos haciendo es por el bien de todos, es por el bien común. No estamos privilegiando ni un interés político y económico de nadie. Estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer".