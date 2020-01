Estadio Akron veta de sus instalaciones a #LadyCerveza y a su acompañante por incitar a la violencia

La grabación fue realizada en el encuentro entre el Chivas y Dorados, llevado a cabo en el Estadio Akron, este martes

Sinembargo.MX

GUADALAJARA._ El video de una mujer arrojando cerveza a la afición de Chivas se hizo viral en redes sociales y ya fue apodada como #LadyCerveza. El Estadio Akron ya vetó a ambas jóvenes.

El Estadio Akron, de Guadalajara, manifestó su rechazó por el comportamiento de la aficionada y confirmó que negará el acceso de los involucrados al lugar por “incitar a la violencia”.

“Hemos determinado vetar de cualquier evento público que se realice en e interior de nuestras instalaciones a las dos personas que incumplieron el reglamente tras arrojar cerveza a otros asistentes e incitar a la violencia”.

El suceso tuvo lugar en el encuentro entre el Chivas y Dorados, llevado a cabo en el Estadio Akron, este martes. En el video se aprecia a una mujer arrojando la cerveza de su vaso a los asistentes del partido y mofándose de su acción.

La grabación fue realizada por al parecer una familiar de la mujer que aparece en el video. Fue publicado en su cuenta personal de Instagram.

Pronto la publicación se hizo viral. Usuarios criticaron que la joven de nombre “Aranza”, según la publicación de la red social le resultara divertido.

Esta persona debería ser vetada de los estadios de fútbol. Es increíble que a algunos esto se les haga chistoso. #LadyCerveza Y en estos tiempos quiero ver que hubiera pasado si un hombre le reclama algo a la señorita.. https://t.co/fkvpXQz0mT — Rafa Torres (@Patottas) January 22, 2020

Además, en otra historia se observa a dos hombres reclamándose debido a que uno de ellos pensó que el otro había aventado el líquido. Las jóvenes sólo se mofan de la situación.

“Fui yo perdón”, menciona la mujer mientras otra le pregunta “¿Se están peleando por ti wey? y la otra responde “wey, fui yo”, en medio de risas.

La joven que grabó las “historias” respondió en Twitter horas después de que el la publicación comenzara a hacerse viral y subestimó el hecho con el siguiente mensaje:

“jajajajajaja hey relájense un chingo, van al estadio no amiga, a mí me ha tocado que me avienten caos y no me enojo, el que se agüita pierde”.