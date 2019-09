Estado manda un mensaje claro, primero el automovilista y luego el peatÃ³n: Rojo Carrascal

Estado manda un mensaje claro, primero el automovilista y luego el peatón: Rojo Carrascal

Luego de que Quirino Ordaz Coppel ordenara quitar el paso peatonal que está ubicado por el Paseo Niños Héroes, el Arquitecto y ex director del Implan lamentó que el Gobernador cediera al capricho de los automovilistas

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Al retirar el paso peatonal ubicado en el Paseo Niños Héroes a la altura del Parque Acuático, el Gobernador manda un mensaje claro: primero el automovilista, y luego el peatón, aunque la ley diga lo contrario, consideró Juan Carlos Rojo Carrascal.

De acuerdo al artículo 43 de la Ley de Movilidad Sustentable del estado de Sinaloa, el desarrollo vial pondera al peatón sobre cualquier vehículo motor, es por ello que el ex director del Instituto Municipal de Planeación Urbana afirmó que el retirar el paso peatonal va contra la ley, y lamentó que el Gobernador cediera a la presión mediática de los automovilistas.

“Eso se tendría que haber hecho junto con el parque en todo caso... para mí el mensaje es muy claro, puede más la protesta ciudadana que va agarrada al volante, que la que va caminando por la calle, finalmente hay más poder en la persona que opina desde el automóvil más que en el peatón, a pesar de que la ley de movilidad, que el mismo Gobierno del Estado promovió dice lo contrario”, sentenció.

“No se está siendo congruente (con la ley), el argumento es que pasan pocos peatones, efectivamente, pasan pocos peatones, pero yo siempre voy a decir lo mismo, uno que necesite pasar por ahí, merece esa atención”, agregó.

Fue el 20 de septiembre cuando el Ayuntamiento de Culiacán construyó un paso seguro en el lugar con la intención de que los automovilistas que pasan por el Paseo Niños Héroes se detuvieran para dejar cruzar de forma segura a quienes visiten el Parque Acuático de Culiacán a pie.

Rojo Carrascal sostuvo que es un error quitar el paso peatonal, dado que esto fue una exigencia de los automovilistas, no de los peatones, siendo que una ciudad sustentable, debe ser pensada para las personas que van caminando, no para los que van detrás de un volante.

“Me parece un error, porque al final de cuentas es respuesta a una exigencia de automovilistas, entonces mientras sea una exigencia de automovilistas, de no afectarles en su movilidad, en este caso que es un tema de velocidad ahí, pues me parece que es un error porque finalmente un semáforo puede funcionar si el automóvil se para, pero finalmente no va a disminuir la velocidad que se había generado en ese tramo del Malecón”, explicó.

Dijo también que un semáforo inteligente es una respuesta de alto costo, y que nada asegura que el conductor se pare cuando el semáforo se ponga en rojo y reiteró su molestia de que se haya quitado el paso peatonal por un capricho.

“Me parece que es una respuesta muy cara, cuando ya se hizo una obra que podría estar funcionando, una respuesta muy cara por un capricho de automovilistas que exigieron siempre que exigieron que se quitara ese paso peatonal seguro”, señaló.