Estado Mayor Presidencial usaba facturas falsas para justificar derroches en sexenio de EPN: AMLO

Presentarán denuncias para ir contra los responsables de este derroche, afirma el mandatario nacional

Noroeste / Redacción

El Estado Mayor Presidencial usó facturas falsas durante la pasada administración federal, encabezada por Enrique Peña Nieto, para justificar derroches como los exhibidos en un viaje del ex mandatario nacional, acusó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"En el Estado Mayor Presidencial gastaban lo que querían porque no tenían que comprobar nada, eran como partidas secretas, les daban dinero y nada más entregaban un comprobante en general, sin notas y facturas, nada, porque supuestamente eran gastos de seguridad nacional", dijo el político tabasqueño.

Durante su visita al Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Ixmiquilpan, Hidalgo, el titular del Poder Ejecutivo Federal afirmó que en un viaje de Peña Nieto en el avión presidencial, se compraron mil rastrillos, cuyas facturas mostró en una de sus conferencias matutinas.

"Fueron a un viaje a un país y para ir al viaje en el avión compraron en el Estado Mayor, más de mil rastrillos para rasurarse, sólo que se rasuraran cada media hora, millones de pesos [...] Claro que con facturas falsas, esas que ahora estamos prohibiendo y que no quieren aprobar la reforma, facturas falsas, ni modo que utilizaran tantos rastrillos y moco de gorila", ironizó.

Según lo informó el viernes 6 de septiembre, el actual mandatario nacional López Obrador, afirmó que la Administración Federal de Peña Nieto compró en 2017 más de mil 265 piezas de gel para cabello de "fijación extrema", con un costo de 70 mil 435 pesos, ello como parte de los insumos que se requirieron para los vuelos presidenciales.

Durante su conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional, el presidente afirmó que existen facturas que respaldan dichos gastos, por lo que presentarán denuncias de los mismos, entre ellos, una factura por un millón 74 mil 670 pesos, que incluye mil 164 piezas de rastrillos desechables, con un costo de 47 mil 258 pesos.

Además de pastas y cepillos dentales, por 41 mil 225 pesos; así como mil 200 piezas de agua para tocador de la marca Carolina Herrera, para dama y caballero, con un costo de 157 mil 858 y 242 mil 300 pesos, respectivamente. Otros gastos enlistados son esponja ilustradora y corta uñas.

También 400 cajas de papel higiénico con un costo de 181 mil 424 pesos y 70 cajas de rollos "mini" de baño, por 24 mil 360 pesos. Además de 100 galones de detergente neutro por 11 mil 20 pesos y más de mil 400 piezas de quitapelusa.

Asimismo, el Gobierno de Peña Nieto compró mil 277 antifaces para dormir, por 37 mil 033 pesos, así como mil 269 piezas de desodorante, con un costo de 51 mil 262 pesos; y mil 441 quitapelusas por 113 mil 666 pesos.

López Obrador reveló dos facturas de contratos de los últimos dos años del Gobierno de Peña Nieto para la adquisición de insumos de limpieza personal y surtir los vuelos presidenciales. La mayoría de los productos eran entregados en "kits" a funcionarios y a reporteros que viajaban en los vuelos oficiales.

El actual titular del Poder Ejecutivo Federal acusó que estos gastos habían sido reservados por el ahora extinto Estado Mayor Presidencial (EMP), bajo el argumento de la "seguridad nacional", por lo que anunció que se hará una investigación al respecto.

Una de las facturas fue expedida por la proveedora María Inés Morales Téllez, el 10 de octubre de 2017, por un monto de 1 millón 074 mil 670 pesos. La otra, de la empresa Prosedusa, con fecha del 6 de julio de 2018 -ya pasada la elección presidencial-, por 216 mil 804 pesos.

El político tabasqueño reiteró que su Gobierno no hará compras de material de limpieza, porque hay "suficiente", y si compran, será lo mínimo. "Antes de comprar papel, antes de comprar materiales de limpieza, revisen las bodegas, los almacenes, pueden ahorrar y no comprar por comprar, sobre todo equipos caros", puntualizó.

Además, destacó que hay quienes todavía se aferran al mismo sistema de corrupción y de excesos, por lo que "de vez en cuando hay que darles un tengan, para que aprendan". López Obrador dijo que el sistema político llamado neoliberalismo, impuesto desde hace 36 años, tiene como característica principal la corrupción, además de dejar al pueblo en el desamparo.

También, argumentó que su Gobierno lucha para acabar con la corrupción "arriba y abajo", además de que insistió que la doble facturación y otros mecanismos deben ser considerados como delito grave.

"36 años de saqueos, de abusos, de derroche, de utilizar el presupuesto para el beneficio de minorías y dejar al pueblo en desamparo, es lo que estamos cambiando, esto nunca más va a suceder, en estos casos se usaba el mecanismo de no presentar información por seguridad nacional, ya que lo manejaba el Estado Mayor Presidencial", afirmó el presidente.

"La corrupción durante 25 años no era considerada como delito grave, ahora sí, el corrupto no puede salir bajo fianza, no era delito grave el delito electoral, ahora sí, además no era delito grave el robo de combustible, pero ahora sí no hay derecho a fianza", abundó el mandatario nacional.

El pasado 10 de septiembre, el Senado de la República aprobó en lo general y lo particular un paquete de reformas que endurecen las penas contra empresas y personas que expidan o usen facturas falsas para defraudar al fisco, lo que se considerará delincuencia organizada cuando el valor de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes supere los 8 millones de pesos.

Además, se planteó que, solo en ese caso, el delito requerirá prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado no podrá seguir su proceso en libertad. Asimismo, se propone que la persona hallada culpable por la venta y compra de facturas falsas sea castigada con cárcel de 2 a 9 años, y no de 5 a 8 años.

La reforma aprobada en la Cámara alta del Congreso de la Unión, considera, además, el contrabando y la expedición de facturas falsas, así como la defraudación fiscal, como amenazas a la seguridad nacional y actos de delincuencia organizada.