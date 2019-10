Estado mexicano fue puesto de rodillas en CuliacÃ¡n: abogado

Estado mexicano fue puesto de rodillas en Culiacán: abogado

Deben cambiar estrategias para evitar en lo subsecuente baños de sangre o las presiones que haga un grupo delictivo, dice líder de abogados

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Hasta ahorita el Estado mexicano ha sido rehén de los grupos delictivos y con los hechos del jueves en Culiacán para lograr la liberación de Ovidio Guzmán López quedó de rodillas, manifestó el presidente de la Barra de Abogados de Mazatlán, Juliuz Juárez Bonilla.

"Desafortunadamente me parece que el Estado ha sido rehén hasta ahorita de los grupos delictivos, no ha sabido establecer el Estado de Derecho, o no ha podido, porque me parece que deben de cambiar sus estrategias para evitar en lo subsecuente baños de sangre o presiones que un grupo delictivo haga al Estado Mexicano porque en este caso el Estado Mexicano quedó de rodillas", enfatizó.

Como de informó públicamente en su momento, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército detuvieron ayer por la tarde a Ovidio Guzmán López en un domicilio, lo que generó una jornada de terror en Culiacán con ocho personas muertas y varias heridas, así como la fuga de 49 reos del penal de la capital del estado, por lo que el Gabinete de Seguridad Federal decidió dejarlo en libertad para evitar mayor afectación a la población.

Ante esa situación sin precedentes en los últimos años en Sinaloa el dirigente de abogados entrevistado dijo que le parece que la estrategia de la detención estuvo mal, no dimensionaron el problema que se les iba venir y parece que pusieron en riesgo la integridad de las personas en Culiacán.

"El desmantelamiento de las instituciones de seguridad me parece que han provocado, han estado actuando improvisados, la seguridad nacional me parece que no se trata de ocurrencias y de improvisaciones, a mí me parece que ésto debe ser serio, debe de tomarse en cuenta ésto con mucha tranquilidad y con mucha seriedad y debe haber más profesionalismo en la seguridad y evitar cuestiones de politiquería", continuó Juárez Bonilla.

"Me parece que el Ejército actuó bien, tiene una cadena de mando que respetó y por supuesto me parece que el Gabinete de Seguridad fue el que falló, el Ejército accionó como debía, con lo que tenía, con lo poco o mucho que tiene, pero me parece que arriba fue donde fallaron ahí en la estrategia de seguridad".

Ante la detención y posterior liberación de Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, además de la devolución reciente de armas a un grupo delictivo en Michoacán para que dejaran el libertad a elementos militares detenidos, el dirigente de abogados expresó que de entrada lo que comentaba el Secretario de Seguridad Pública federal, Alfonso Durazo, le parece que fue una maroma de palabras cuando dice que hubo una detención pero que no fue una detención formal.

Lo anterior, continuó, porque cuando se da una detención y se pone a la vista del Ministerio Público esa detención es cuando se formaliza, de lo contrario no queda formalizada.

"A final de cuentas fue una detención y tuvieron que darle salida para evitar un baño de sangre y yo creo que sí se evitó una masacre en Culiacán con esta estrategia", reiteró Juárez Bonilla.