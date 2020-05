Estado permitiÃ³ venta de alcohol y se disparÃ³ la movilidad ciudadana: Flores Segura

Estado permitió venta de alcohol y se disparó la movilidad ciudadana: Flores Segura

El Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán exhorta a la ciudadanía a ser más prudentes ante avance de Covid-19

Noroeste / Redacción

Con el levantamiento de la Ley Seca la semana pasada, se incrementó la movilidad ciudadana y con ello también el riesgo de que siga en aumento el contagio de coronavirus en el municipio, expresó el El Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, José de Jesús Flores Segura.

En el marco del reforzamiento de los operativos de concientización y denuncia ciudadana de reuniones sociales, el funcionario reiteró que el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde, Químico Luis Guillermo Benitez Torres, lleva a cabo operativos de concientización en playas, parque, calles y avenidas y sitios públicos, para que las personas sigan respetando el llamado a permanecer en casa y salir únicamente a realizar actividades esenciales.

“Desafortunadamente el hecho de que se haya aperturado la venta de cerveza, ha causado demasiada movilidad que no había antes. El día de hoy hago un llamado a las personas que estamos en la necesidad de seguir protegiéndonos, mantenernos en resguardo domiciliario y ser un poco más prudentes. En necesario que la ciudadanía no baje la guardia, que nos apoye en el sentido de denunciar alguna fiesta algún aglomeramiento que no sea necesario”, mencionó el Secretario del Ayuntamiento.

Flores Segura indicó que en el caso de los negocios ambulantes de alimentos, Oficialía Mayor lleva a cabo una revisión de los mismos, para que se siga respetando las indicaciones de venta, y sobre todo por parte de quienes preparan los alimentos para que utilicen cubre bocas o caretas y guantes.