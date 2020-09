Estado sí reconoce a desaparecidos: Ocampo

Anteriormente no se visualizaba este problema, pero hoy a través de la política nacional y la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Estatal de Búsqueda hay un reconocimiento por parte del Gobierno federal y del Gobierno estatal, dice el funcionario

Belizario Reyes

Uno de los grandes aciertos de la actual administración federal es la visualización del tema de las personas desaparecidas. y en el Gobierno estatal sí hay una política de reconocimiento de esta problemática, pero se requiere seguir trabajando, dijo el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

"No podemos tapar el sol con un dedo, se están dando (las desapariciones de personas por la violencia), sin duda uno de los grandes aciertos del Gobierno federal en esta nueva administración es la visualización del problema de los desaparecidos", añadió Renato Ocampo Alcántar en entrevista.

Agregó que anteriormente no se visualizaba este problema, pero hoy a través de la política nacional y la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Estatal de Búsqueda hay un reconocimiento por parte del Gobierno federal y del Gobierno del Estado.

"Se está trabajando en ese sentido, se están teniendo las cifras correspondientes, pero es un tema en donde tenemos que seguir trabajando porque apenas se empieza, a través de la política pública y de la visualización y reconocimiento del problema pues empiezas con un proceso de diagnóstico para poder atenderlo", continuó Ocampo Alcántar.

Expresó que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa hace un esfuerzo muy importante de la mano de muchas organizaciones.

"Algunas a lo mejor no se sienten lo suficientemente atendidas, sin embargo, sí hay una política de atención, sí hay una política de reconocimiento por parte del Gobernador Quirino Ordaz y se están haciendo los esfuerzos necesarios", recalcó.

"Hay que partir de un problema fundamental, necesitamos hacer un perfil de los desaparecidos, o sea, cómo están en el proceso, y por supuesto ese diagnóstico nos va a llevar a tener acciones de gobierno que nos permitan incidir en el problema básicamente y poder bajar el número correspondiente".

Ocampo Alcántar reiteró que así como se tiene muy claro lo que se está haciendo con políticas públicas contra la violencia familiar, con los feminicidios, que aunque se tengan datos importantes de la baja de este último ilícito, pero se dio un suceso tan lamentable y reprobable como el de dos menores de edad la semana pasada en Culiacán y todo el esfuerzo que viene haciendo la autoridad se viene atrás.

"Y por supuesto que tenemos que hacer lo necesario para que eso no suceda, es una política pública que no solo como funcionarios, también como padres de familia, como integrantes de una sociedad tenemos que hacer lo necesario para que eso no suceda", subrayó el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.