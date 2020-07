Estados Unidos alerta por marcas de gel antibacterial con metanol fabricadas en México

La FDA detectó 87 productos sanitizantes fabricados en México contaminados con metanol, una sustancia que puede ser tóxica cuando se absorbe a través de la piel.

Animal Político

El gobierno estadounidense emitió alertas para evitar la importación de 87 productos sanitizadores para manos fabricados en México, debido a su contenido de metanol.

De acuerdo con pruebas realizadas por la Administración y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), los 87 productos contienen metanol, aunque en su etiqueta señalan estar elaborados con etanol (conocido como alcohol etílico).

La FDA advirtió que el metanol o alcohol de madera es una sustancia que puede ser tóxica cuando se absorbe a través de la piel, y puede ser mortal cuando se ingiere.

La agencia dijo estar al tanto de casos en los que adultos y niños han ingerido productos desinfectantes para manos contaminados con metanol, lo que ha provocado efectos como ceguera, hospitalizaciones y muertes.

Por ello, recomendó a personas que hayan estado expuestos a los desinfectantes contaminados y que experimenten síntomas de intoxicación que busquen atención médica de inmediato.

Algunos de los síntomas que puede provocar son náuseas, vómitos, dolor de cabeza, visión borrosa, ceguera permanente, convulsiones, coma, daños permanentes en el sistema nervioso o la muerte.

Los 87 productos contaminados identificados por la FDA pertenecen a las marcas Blumen, Klar and Danver, Modesa, The Honeykeeper, Hello Kitty, Assured Instant Hand Sanitizer, Bio AAA, Lumiskin, QualitaMed y Herbacil.

También se encuentran los de las marcas Earths Amenities, Agavespa Skincare, Vidanos, All-Clean, Esk Biochem, Lavar 70, The Good Gel Antibacterial, CleanCare, Saniderm, Unscented, Jaloma Antiseptic y Andy’s.

Otras marcas que contienen metanol son NeoNatural, Plus Advanced, Optimus, Shine and Clean, Selecto, Mystic Shield, Born Basic, Scent Theory, Cavalry, Enliven, Luz Eoi, Bersih, Tropical Solution, Britc, Parabola, Urbane Bath, Rinse, Kleanz, Be Safe, Wave y DAESI.