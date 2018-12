Estalla huelga en el Ayuntamiento de Guasave

Reclaman pago de prestaciones pendientes por 4.7 millones de pesos y el aguinaldo que debieron pagarles el sábado pasado

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Debido al incumplimiento de algunas prestaciones estipuladas en el contrato colectivo de trabajo, el sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guasave estalló la huelga este lunes.

Alejandro Pimentel Medina, secretario de la organización gremial, destacó la falta de comunicación de la parte patronal para con ellos, debido que les extendieron una prórroga de dos semanas para que se enteraran bien de la situación de adeudos con el sindicato y tuvieran margen para negociar, pero no les interesó y no hubo ningún tipo de acercamiento.

“Esto ya es un estallamiento a huelga, ahorita va a venir personal del Tribunal Municipal para levantar el acta, pero la huelga ya es efectiva a las 8:00 de la mañana, no hemos colgado banderas porque vamos a platicar con el Secretario del Ayuntamiento y vamos a ver qué acuerdo podemos tomar”, expresó.

El dirigente del Stasag indicó que el rezago que tienen prestaciones contractuadas es de aproximadamente 4 millones 700 mil pesos, por lo que ven grave que no reconozcan dicho adeudo.

“Si no los reconocen es porque no los tienen bien informados, nosotros traemos los números muy claros, 2 millones 700 mil pesos nomás es el dinero retenido a los trabajadores del fondo de vivienda ya de ahí vienen becas de los trabajadores, becas de los hijos de los trabajadores, ahorros, pero el problema no es tanto la deuda, el problema es que no hay una comunicación con ellos, no hay un interés de sentarse a dialogar”, lamentó.

Alejandro Pimentel Medina, secretario del Stasag.

Pimentel Medina agregó que al rezago de estas prestaciones se le sumó a partir del sábado el tema del aguinaldo, el cual en el contrato colectivo de trabajo tiene establecido que no deben de recibir más tardar el 15 de diciembre, sin embargo, no sólo no les pagaron, sino que tampoco les avisaron que se iba a retrasar.