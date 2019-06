TECATE LOCATION 2019

Estalla Molotov la euforia de sus fans

La agrupación chilanga ofrece un concierto, en el que sus irreverentes letras y música, pone a disfrutar a los culiacanenses

Leopoldo Medina

02/06/2019 | 00:03 AM

CULIACÁN.- Con las irreverentes letras de sus canciones y su particular estilo de interpretarlas, Molotov despertó la euforia de cientos de fans culiacanenses, que aplaudieron y gritaron junto a ellos en su concierto.

Después de 24 años de trayectoria, Molotov, integrado por Miky Huidobro, Ismael “Tito” Fuentes, Randy Ebright y Paco Ayala, sigue atrayendo a un numeroso público, como el que se reunió en Alamo Grande la noche del sábado.

Temas como 'Amateur' y "Chinga tu madre" desataron la ovación de los jóvenes y chavorrucos que son fieles a su estilo, fundiéndose en un gran coro que se generaba en cada una de sus canciones.

“Gracias Culiacán, ya teníamos un chingo sin venir, esta noche la vamos a pasar a toda madre, así que hagan lo quieran”, expresó Tito el vocalista, para luego dar paso a dos temas clásicos de la agrupación, "Parásito", seguido de 'Here we come”, piezas que los jóvenes no dejaron de cantar, inmortalizando el momento en sus celulares.

Un concierto irreverente

Con esa irreverencia que caracteriza a una agrupación que ha sufrido vetos por las letras de sus canciones, Tito, Randy, Paco y Miky derrocharon gran energía en el escenario, además de una que otra maldición, interpretando esta vez 'Crazy chola loca', 'Perro negro granjero' y 'Voto latino', éste último que fuera uno de sus éxitos en 1997.

La crítica al poder político se hizo presente al llegar una de los temas más esperados de noche “Gimme the power”, pieza que desde los primeros acordes hizo explotar en gritos a los presentes, quienes se entregaron por completo en cada estrofa de la canción, lanzando a una sola voz el “Viva México cabrones”.

Otro de los éxitos que también figuró fue 'Frijolero' con el que la banda pidió defender al país de los muros, del racismo, y la intolerancia, a lo que el público contestó con sonoros aplausos, y “mentadas de madre” hacia el presidente norteamericano Donald Trump.

De baúl de los éxitos salieron también 'Marciano', 'Dance and dense denso', 'Molotov cocktail party' y después de una hora de concierto, la agrupación cerró su participación en el Tecate Location 2019, con una de las piezas más pedidas: 'Puto', complaciendo así a los cientos de fans que tras tres años de espera salieron complacidos de su reencuentro con la icónica banda.

Un cartel de primera

Previo a la presentación de Molotov, los asistentes disfrutaron de la presencia de grupos como Pequeño Fénix, una banda oriunda de la Ciudad de México, la cual se encargó de abrir el evento interpretando los temas como "El Trato", "Tijuana", "Me está rompiendo el corazón", "Lávate" entre otras.

Luego llegó el turno de Coco Cecé, la cantante proveniente de Chihuahua, abrió su presentación con la pieza "Cómo pretendes", para continuar con "Niky" y "Esta es mi ciudad", seguida de "Soy el relámpago", siendo bien recibida por el público.

Después de una pausa de más de media hora, esta vez tocó el turno de subir al escenario a la banda Little Jesus, también de la Ciudad de México..

La banda formada por Santiago Casillas, Truco Sánchez, Fernando Bueno, Arturo Vázquez y Carlos Medina, deleitaron a sus fans cantando para ellos los temas "Fuera de lugar", "Los Ángeles California", entre otros.

Llega el romanticismo de Caloncho

Caloncho, el músico, cantante y compositor de Obregón, Sonora "encendió" más los ánimos de los cientos de jóvenes, abriendo su actuación con el tema "Fotosíntesis", seguido de "Mi casa es tu casa", y ' Bolita de pan' dando el toque romántico a la noche a ritmo de reggae.

Con ese ritmo que lo caracteriza en el que fusiona varios géneros, aunado a lo particular de su voz, Caloncho buscó complacer a sus fans, interpretó algunas de las peticiones del público: 'Brillo mío', 'Amigo mujer', 'Pasa el tiempo' cerrando su participación con 'Optimista'.

Finalmente llegó la banda Enjambre, banda que fusiona géneros como el rock alternativo, indie, y sicodélico, supo complacer a sus fans durante más de una hora, interpretando también las piezas 'Tercer tipo', 'Sábado perpetuo', 'Tulipanes' y 'Por esta razón'.