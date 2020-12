'Estamos al borde del colapso, agotados'. Personal de salud pide quedarse en casa (VIDEOS)

Trabajadores de salud pidieron no realizar posadas ni reuniones para evitar contagios y saturación en hospitales, también admitieron estár agotados

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).- Personal médico exhortó a la gente a quedarse en casa para evitar la propagación de la COVID-19 y reconoció tener miedo de estar frente a un virus desconocido.

Durante la conferencia de prensa de esta tarde en Palacio Nacional, María Luisa Soriano, directora del Hospital de Zona en Chalco y Javier Michell García Acosta, director del centro COVID-19 en el autódromo Hermanos Rodríguez, compartieron las historias que el personal de salud enfrenta en los hospitales durante la pandemia.

“Hemos aprendido a ese miedo a canalizarlo a cosas positivas y de atención, porque sí da miedo estar frente a un virus que es desconocido que llegó de manera repentina, y que no sabíamos al inicio cómo tratarlo. Vencimos este miedo, lo canalizamos para atender a los pacientes, pero el personal médico, personal de enfermería, trabajo social, asistentes médicos, todo el personal administrativo, todos los que estamos en la línea de batalla, ahí estamos, pero sí estamos cansados mentalmente y físicamente”, señaló García Acosta.

Además, aseguró que a los hospitales llegan familias con COVID-19, sin embargo, no todos logran recuperarse de la enfermedad, por lo que pidió a la gente que tenga corresponsabilidad como la que han demostrado los mexicanos en catástrofes.

El director Javier Acosta puntualizó en que la gente debe quedarse en casa, “no tienen que hacer posadas o un gran evento social, no es tiempo, todavía no es tiempo”.

Por su parte, María Luisa Soriano indicó que el personal de salud está cansado, y pidió ayuda a la ciudadanía para evitar la saturación de hospitales.

“Nuestra misión en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es atender con calidad, esto ha ido mermando ya desde hace 9 meses. Mis compañeros salieron a atender una enfermedad desconocida. Estando al frente de la línea de batalla muchos nos hemos enfermado, muchos nos hemos recuperado y hemos regresado a la atención, pero no todos han tenido esa suerte, pues han perdido esa batalla”, comentó Soriano.

“Mis compañeros están agotados, no solo llevan marcas en la cara, ni en la piel sino en el alma, seguimos arriesgando a la familia, la salud, pero ahí estamos porque para eso fuimos formados”, continuó.

“El instituto realizó una estrategia para hospitales que no tenían tanta infraestructura, pero si la ciudadanía no nos ayuda, tanto los centros de convalecencia como los hospitales estarán saturados y no vamos a tener a dónde movernos”, finalizó la directora Luisa Soriano.

Asimismo, la titular de la División de Programas de Enfermería del IMSS, Fabiana Zepeda Arias instó a la población no salir de casa y admitió que los trabajadores de salud están agotados.

“Se los digo de corazón, estamos al borde del colapso. Ya no hay espacio. Los trabajadores de la salud también estamos agotados, pero es nuestro deber seguirlos cuidándolos. Estamos entregando nuestro máximo esfuerzo”, comentó.