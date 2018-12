Estamos cansados de tanto simulacro: Rastreadoras

Lamenta Mirna Medina recorte presupuestal para la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ Previendo que habrá un recorte presupuestal en el 2019 para la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Mirna Nereida Medina Quiñónez consideró que las acciones gubernamentales en el tema de desaparición forzada seguirán siendo sólo 'simulacros'.

"Siempre hemos tenido limitantes, pero desde que empezó el nuevo Gobierno nos dimos cuenta que no íbamos a tener mucha atención en este sentido", dijo.

"Cuando fue Roberto Cabrera a las Naciones Unidas, dijo que se tenía un presupuesto de 400 millones de pesos, pero sólo estaba etiquetado, porque nunca llegó, y ahora que nos están quitando parte de ese presupuesto para la búsqueda, pues la verdad que es mucho desaliento. Estamos cansados de tanto simulacro", agregó.

Medina Quiñónez es fundadora del colectivo Las Rastreadoras de El Fuerte, e integrante del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, y lamentó que el Gobierno siga 'burlándose' de las víctimas de la desaparición forzada.

"No se ha trabajado como se debe y me parece que así va a seguir, sigue siendo una burla, es como si en realidad no les importaran las desapariciones. Teníamos muchas esperanzas, las familias con desaparecidos, con este nuevo cambio, pensábamos que iba a haber un poquito más de acercamiento, más apoyo, pero parece ser que no", externó.

El proyecto de presupuesto de egresos para 2019 que el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador envío a la Cámara de Diputados, propone destinar 400 millones 791 mil 984 pesos para la coordinación de acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, lo que representa una reducción de 68 millones respecto a este año.

También se tiene contemplado asignar 18 millones 243 mil 916 pesos para la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de la PGR, rubro para el que en 2018 se aprobaron 25 millones 636 mil pesos.

La luchadora social recordó que al asumir la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador anunció que iba a crear una fiscalía especial para investigar el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pero señaló que en todo el País hay 37 mil desaparecidos, y eso según las cifras oficiales, que también tienen derecho a la verdad y a la justicia.

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares fue promulgada por Enrique Peña Nieto en noviembre de 2017, derivado de ello, se fijó un plazo de cinco meses para que se creara y operara la Comisión Nacional de Búsqueda, pero ésta se implementó hasta octubre.

Además, sólo siete estados de la República han creado, y por decreto, su Comisión Local de Búsqueda. Sinaloa es uno de los que aún están pendientes de crearla.

"Aquí me dicen que ya lo tienen en el escritorio, que ya mero, pero pues desde abril está en el escritorio, yo creo que ya se les echó a perder, porque todavía ni sale la convocatoria. Dijeron que iba a salir la convocatoria antes de que se acabará el año, así que todavía hay chance de que salga en estos días", dijo.