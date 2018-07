Estamos en la pelea por el segundo: Clouthier, candidato independiente al Senado de la República - Noroeste

Estamos en la pelea por el segundo: Clouthier, candidato independiente al Senado de la República

El candidato independiente al Senado de la República, Manuel Clouthier Carrillo, dijo no tener duda de haber perdido la carrera con Rubén Rocha Moya y el efecto que la coalición que encabezó Morena y Andrés Manuel López Obrador por la Presidencia de México, sin embargo está convencido de estar en la pelea por el segundo lugar.

En la elección a Senador, toman posesión las dos primeras fórmulas de la elección, la primera conformada por Rocha Moya e Imelda Castro, y la segunda aún no se define, pues el conteo hasta ayer a las 23:30 horas, era de poco más del 5 por ciento.

“Podemos anticipar algo, y todo indica que no pudimos con el efecto Morena, esa es una realidad, por lo tanto estamos en la pelea por el seguno lugar, pero no pudimos con el el efecto Morena, el efecto Morena fue contundente, y eso es más que real, no sólo en la Presidencia, sino paece que en muchos conceptos la gente se fue en cinco de cinco (Presidencia, Senaduría, diputaciones federales y locales y alcaldías) eso es real”, señaló esta noche en su búnker.

“Hay que recordar que la posición de Senador es la única posición donde el segundo lugar entra, entonces ahorita estamos en la pelea por el segundo lugar, el primero ya es cotundente, Morena va en primer lugar, es una realidad y lo tenemos que reconocer, por eso estamos diciéndolo”.

El Programa de Resultados Electorales Preliminares arrojaba, hasta el 5.2 por ciento de casillas, 46.9 por ciento de votos para la fórmula Rocha-Castro, de Morena, PES y PT; poco más del 23 por ciento para Mario Zamora y Rosa Elena Millán, del PRI, PVEM y PANAL; 17.9 por ciento para Héctor Melesio Cuén Ojeda y Sylvia Treviño, del PAN, PRD y MC, y Clouthier con Guadalupe Sánchez con el 9.3 por ciento.

Sin embargo, Clouthier desesetimó los señalamientos de haber obtenido el segundo lugar que Zamora hizo desde antes de las 22:00 horas.

“Ese muchacho ya lo conoces, hombre, ¿qué me vas a decir de ese muchacho?, o sea, vamos hablando con números, vamos a hablar con seriedad, también el 2015 dijeron que habian ganado ellos; vamos a esperar los números, está fluyendo demasiado lento la información”, dijo.

“Cuando tengamos información suficiente en términos de poder marcar una tendencia estaremos dando posición al respecto, ahorita es demasiado... no llega al cinco por ciento”.