FUTBOL

‘Estamos encontrando soluciones’: David Patiño, DT de Dorados de Sinaloa

El Gran Pez empató con Cancún FC la noche del martes, con lo que ya tiene un año sin poder ganar en casa

Noroeste / Redacción

Dorados logró rescatar un empate 1-1 ante Cancún FC la noche del martes y pese a quedarse con un punto, ya alcanzaron un año sin poder sumar de a tres puntos en la capital sinaloense.

Sin embargo, el director técnico del “Gran Pez”, David Patiño sabe que sus pupilos poco a poco enseñan mejores argumentos sobre la cancha y afirmó que eso se debe a que poco a poco construyen el equipo, para que éste alcance su mejor nivel.

“Hacer que un equipo encuentre una forma futbolística es complicado y toma tiempo, no lo digo como pretexto, pero nosotros estamos construyendo en la competencia misma, estamos encontrando las soluciones, porque la competencia va a arrojar a muchos de estos jugadores, que están mojando los pies en una liga competitiva y nosotros tenemos que evaluar cómo van creciendo”, dijo en la conferencia de prensa post partido.

“No hemos podido ganar de locales, evidentemente este grupo, que es nuevo, está cargando una loza que no les corresponde por que si bien no ha ganado el equipo desde hace mucho tiempo, no estaban estos jugadores”.

Patiño reconoció que Cancún FC es un equipo sólido, bien armado, pero siente que Dorados mereció más, ya que tuvo oportunidades que por desgracia no se pudieron concretar.

“Hoy nos tocó jugar ante un equipo que juega bien, que nos exigió en muchos sentidos, se fueron arriba en el marcador, tal vez inmerecidamente porque nosotros tuvimos varias oportunidades antes de que nos anotaran, pero esas son condiciones del juego, pero nosotros lo intentamos, ajustamos y retomamos en el segundo tiempo una idea protagónica”.

Lo que se viene para Dorados serán dos encuentros en calidad de visita, ante Atlético Morelia y Pumas Tabasco, en los que cuales, Patiño sabe que deben salir a buscar el resultado, ya que serán importantes para seguir en puestos de Liguilla.

“No nos conformamos, siempre es mejor construir desde los primeros lugares, pero no nos conformamos, el equipo aún no está jugando al nivel que puede, pero para allá vamos, el compromiso es firme de mi parte para hacer un equipo consistente, ganador, ahora vienen dos visitas complicadas, pero saldremos a buscar los tres puntos en cada uno de esos duelos”.