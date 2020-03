‘Estamos luchando por lo nuestro’: Comuneros de Santa María

Los Comuneros de Santa María piden que no se politice conflicto ni se desinforme a la población

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ Al asegurar que en diferentes declaraciones autoridades como lo es El Gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coopel, y el alcalde Manuel Antonio Pineda Domínguez, tras su amparo los han calificado de “vividores” o “centaveros”, comuneros de Santa María sostienen que sólo buscan una indemnización justa.

Ya que desde agosto del 2019 se pararon los trabajos de construcción de la presa Santa María, al recurrir los comuneros a un amparo para exigir el pago de indemnización principalmente de los bienes maderables.

“A mí me puede decir una persona que ‘¡tú eres bandido!’, lo que sea, a mí van a comprobármelo, yo sé que no es cierto, no somos vividores, estamos luchando por lo nuestro”, expresó, Juan Silva Beltrán presidente de la comunidad.

Así lo expusieron al realizar la primera reunión informativa comuneros de Santa María, donde entre otras inconformidades exigieron que el conflicto no se politice, además de que no se desinforme a la ciudadanía.

El encuentro se dio en punto de las 11:00 horas en las instalaciones de la Asociación de Agricultores del Río Baluarte, misma que fue encabezada por miembros de la mesa de Comuneros, el diputado federal Mario Osuna.

De entrada los comuneros destacaron el desaire por parte de los alcalde de Rosario y Escuinpa, Manuel Antonio Pineda Domínguez y Emmett Soto Grave, quienes pese a la invitación no acudieron.

El líder de los comuneros señaló que esperan el apoyo de Pineda Domínguez, pues antes de ser comuneros son ciudadanos.

Entre los puntos a tratar dieron el amparo que mantiene frenada la obra, que corresponde a la demanda de que se paguen los bienes maderables y la postura de la autoridad.

“Queremos que sepan que la problemática que tenemos no es de nosotros nomas, se dice a veces que nosotros queremos dinero, si es cierto queremos que nos paguen lo nuestro, lo que nos corresponde”.

El también presidente de la mesa negociadora, destacó que están abiertos al diálogo y a negociar porque conocen el beneficio que traerá a la región.

Silva Beltrán también subrayó que no se debe perder de vista que se beneficiará con el agua a dos municipios pero su comunidad perderá todo al captarse el vital líquido.

Por su parte Juan Betancourt Morales, asesor y comunero de Santa María, reconoció que el sentir de los afectados de la presa del mismo nombre, para ellos son “barbaridad” las que han declarado las autoridades.

“Pues nos sentimos humillados, desairados de la autoridad, ya de plano así; y vuelvo a repetir a nombre de mis compañeros comuneros, invitamos a que se unan a nuestra lucha que venimos haciendo desde hace varios años”, expresó.

Destacaron que la autoridades estatales lejos de cumplir con el pago de los bienes maderables y banco de materiales, ha preferido pagar una renta diaria de 300 mil pesos a ICA desde hace siete meses que se interpuso el amparo.

Carlos Aguilar Beltrán, asesor y comunero, destacó que lo que anuncia el Gobernador Quirino Ordaz Coopel, es en lo que se está cayendo, politizar el proyecto y Cobalpre se ha convertido en un merolico de la autoridad.

Sobre la reunión que se dio con funcionarios del estado, diputados locales y comuneros, el pasado jueves 27 de febrero, sostuvieron que carece de validez al referir que sólo la mesa directiva es la competente para convocar cualquier reunión.

Afirma asesor técnico que las autoridades quieren evitar pagar lo justo por la madera.

Al señalar que la zona que será siniestrada por el agua y que cuenta tanto con maderas exóticas y tropicales, las autoridades evitan cumplir con esa indemnización, expuso el asesor técnico forestal Salvador González Meraz.

Detalló que desde que se firmó el convenio de ocupación previa, se habló del tema de indemnizaciones como lo son las tierras, bienes distintos a la tierra pero no se ha considerado los bienes maderables.

“Cuando se habla de indemnización se elevan los costos y en todos los proyectos se evade la indemnización de la madera”, aseveró.

Comentó que pagar la tierra para las autoridades es más accesible, lo que no ocurre con los bienes maderables pues se tienen que considerar volúmenes y tipo de madera.

Sobre la superficie que se debe pagar en Santa María equivale a 162 metros cúbicos por hectárea, aunque no precisó un monto, reconoció que es una suma considerable.

González Meraz indicó que existen casi en partes iguales entre maderas exóticas y maderas tropicales, entre las variedades de cedro, caoba, amapa, tempisque, entre otras.