Estamos pasándola bien en familia y cuidándonos para nos ser afectados por este virus: Jumbo Díaz

El relevista dominicano pasa en su país la cuarentena por el coronavirus

Noroeste / Redacción

CIUDAD DE MÉXICO (diablos.com.mx)._ Una de las grandes contrataciones que realizaron los Diablos Rojos para este 2020 fue el relevista dominicano José “El Jumbo” Díaz, que desde su país natal dio sus impresiones por el momento que atraviesa el mundo del beisbol en medio de esta crisis sanitaria a nivel mundial.

- ¿Cómo te encuentras después de la suspensión de ya un mes de la pretemporada?

“Un poco extraño tú sabes, sin poder hacer las actividades deportivas necesarias para uno prepararse para una temporada, pero son cosas que no podemos controlar por esta situación que estamos pasando mundialmente por este virus, y estamos pasándola bien en familia y cuidándonos para no ser afectados por este virus”.

- ¿De qué manera se está cuidando Jumbo Díaz para mantenerse físicamente de la mejor manera posible?

“Trato de hacer lo más que pueda, a veces en las mañanas salgo lo más temprano cuando no hay muchas personas, voy a cualquier terreno o hasta el mismo frente del hogar, me pongo a hacer lanzamientos y a mantener el brazo en forma que es lo más importante para un lanzador y estamos haciendo alguito con las medidas necesarias para estar en forma y cuidándonos”.

- ¿Cómo está la situación en su país y cómo ve a la distancia lo que está pasando en México?

“En mi país la situación va aumentando cada día más, hoy mismo el boletín número 12 que vi ya tenemos mil ciento y algo de personas infectados con el virus, 51 fallecidas y la situación en México no sé cómo está en estos momentos, yo estoy en República Dominicana, pero esperemos en Dios que pronto salgamos de esta situación para poder hacer nuestros quehaceres diarios y volver al terreno de juego que tanto anhelamos nosotros como la afición”.

- ¿Qué cuidados toma José Díaz y su familia para evitar un posible contagio?

“Nosotros estamos tomando las medidas que han exigido. Número uno, quedarnos en casa, tratar de no salir, mi esposa y mis niños siempre están en casa, yo soy el que salgo del hogar, como en este momento salí a lanzar unos cuantos tiros, y mantenernos en casa tomando las medidas necesarias, lavando bien nuestras manos, si yo salgo a la calle llego a la casa, echo la ropa a lavar, me baño, me lavo las manos porque los niños quieren estar siempre cerca de uno y nosotros los adultos tenemos que tomar las medidas necesarias para cuidar tanto a uno como las personas que te rodean”.

- ¿Cuál es el mensaje que Jumbo Díaz le manda a la afición de los Diablos?

“A la afición de Diablos, de México, Estados Unidos y donde quiera que se juegue beisbol, sé que estamos pasando por un momento difícil, que no estamos en nuestro pasatiempo divertido, pero pronto vamos a salir de ésta, manténgase en casa, eviten las aglomeraciones de personas y encomendarnos a Dios, que papá Dios nos cuide y nos proteja a todos y nos mantenga saludables, y seguir adelante que pronto vamos a salir de esto y de regreso vamos a estar en el terreno para decir playball”.