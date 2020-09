‘Estamos ya hartos de aurigas, pulmonías y racers’, denuncian vecinos del Cerro del Vigía

“Ya estamos hartos de tanta impunidad de los choferes de aurigas, pulmonías y racers, todo el día andan con su música ruidosa, agarran de baño público cualquier predio, esquina o árbol y esto provoca malos olores, además tanto ellos como sus pasajeros tiran los cubrebocas a la calle, no guardan la sana distancia ya que llevan pasajeros de más, esto es una zona familiar, de residencias, de gente que vive tranquilamente en sus casas”, dijo uno de los vecinos del lugar

Jesús Herrera

Vecinos del Cerro del Vigía hicieron un nuevo llamado a las autoridades municipales y de Vialidad y Transporte para que meta en cintura a los choferes del transporte urbano como aurigas y pulmonías, y los de los racers, ya que además de molestar con su música ruidosa, no están acatando las medidas sanitarias contra el Covid-19, tiran los cubrebocas en la calle y agarran como baños públicos los lotes privados.

“Las autoridades prestan oídos sordos a nuestros escritos,queremos que en verdad actúen contra estos choferes irresponsables, que tanto Ecología como Tránsito y Vialidad y Transporte apliquen la ley y sancionen”.

Otro de los vecinos aseguró que la Policía Turística sí los apoya, pero desafortunadamente los choferes nada más no ven a un policía y le suben a la música hasta casi reventar los vidrios de las ventas a cualquier hora del día, sobre todo los fines de semana.

“Ya colocamos lonas donde denunciamos la música ruidosa, donde denunciamos que los choferes toman de baño público cualquier espacio, no respetan la flora y la fauna del lugar, tiran basura en cualquier lugar, no aplican medidas sanitarias contra el coronavirus, todo es un peligro latente, además ya no queremos que circulen por esa zona los racers, ya estamos hartos”, denunció una vecina.

Señalan que ellos como vecinos del Cerro del Vigía están unidos a los del Centro Histórico y a los de Los Pinos, ya que tienen la misma problemática, y apoyan la lucha se que está haciendo para meter en cintura a los choferes de aurigas, pulmonías y racers.