Están expendios con ventas normales en vísperas de la Ley Seca - Noroeste

Están expendios con ventas normales en vísperas de la Ley Seca

Reportan vendedores que todo transcurre de manera tranquila y descartan ventas de pánico

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Los expendios de venta de cervezas están con ventas normales en vísperas de la entrada en vigor de la “Ley Seca” por la jornada electoral de mañana domingo.

Para este tipo de establecimientos la suspensión de venta de bebidas alcohólicas iniciará a las 20:00 horas de este sábado y concluirá a las 9:00 horas del lunes.

“Esta es zona de pescadores y los pescadores si tienen toman y si no tienen no toman, ahorita hay veda de camarón y a los pobres no les han pagado la ayuda, por eso hace días hicieron un bloqueo en la entrada el Parque Bonfil”, dijo personal de un expendio ubicado en la Avenida General Pesqueira, en la Colonia Obrera, en este puerto.

