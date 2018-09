EstÃ¡n grupos delincuenciales tras robo de cÃ¡maras de vigilancia: SSPM

Están grupos delincuenciales tras robo de cámaras de vigilancia: SSPM

Dice Joel Ernesto Soto que delincuentes no quieren dejar rastro de sus escapes tras cometer delitos en el puerto

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Detrás del robo de cámaras de video están grupos delincuenciales que no quieren dejar rastro de sus escapes tras cometer delitos en el puerto, consideró Joel Ernesto Soto, titular de la SSPM.

Esta semana se han robado 10 videocámaras ubicadas en El Venadillo, El Conchi, La Sirena e Infonavit Alarcón, zonas con acceso a entradas-salidas del puerto.

“El indicio de gente con malas intenciones al municipio intentan ingresar a la parte urbana y salir a la parte rural después de tratar de cometer algún ilícito, o viceversa, intentan salir después de cometer un hecho o intentar hacerlo, la claridad está en que son salidas y entradas”, declaró.

Señaló que el robo de las cámaras representa entre el 1 y el 4 por ciento, del total que están instaladas por todo el municipio.

Agregó que se implementó un operativo y se modificaron los protocolos de seguridad para mantener el patrullaje y la vigilancia, sobre todo en esas zonas.

“Es una mínima cantidad, ni siquiera es el 1, el 3 o 4 por ciento del total de las cámaras que realmente tienen distribuidas por toda la ciudad, la cantidad que no rebasa más de 10. El día de ayer ya no hubo destrucción de cámaras, implementamos un operativo anoche que abarcara toda la ciudad. “Ya se modificó el protocolo y estamos buscando que ya no vuelva a suceder”, comentó.