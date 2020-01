Estancamiento de economía mexicana, por decisiones políticas de AMLO, como cancelar el NAIM: Gerardo Esquivel

El economista explicó a través de su cuenta de la red social Twitter, que el mal desempeño económico observado desde 2018 se debe también a otros factores

El estancamiento de la economía mexicana se explica, en parte, por "algunas decisiones de política" del Gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), aseguró este jueves 30 de enero, Gerardo Esquivel Hernández, subgobernador del Banco de México (Banxico),

No obstante, el economista explicó a través de su cuenta de la red social Twitter, que el mal desempeño económico observado desde 2018 se debe también a otros factores, entre los que destacó el contexto global, el inicio de la Administración de López Obrador y una política monetaria restrictiva.

"La economía lleva estancada siete trimestres. El promedio de crecimiento desde el segundo trimestre de 2018 es cero (o incluso ligeramente negativo) [...] Han contribuido negativamente algunas decisiones controversiales de política pública como la cancelación del aeropuerto y el litigio por la construcción de gasoductos, entre otros. Esto, sin embargo, es sólo uno de los factores explicativos", señaló Esquivel Hernández.

Sobre el contexto global, mencionó que debe considerarse que a partir del segundo semestre de 2018 ha habido una marcada desaceleración industrial y comercial a nivel global. "Hay quienes creen que lo único que importa es la cancelación del aeropuerto, pero omiten este pequeño detalle", tuiteó el subgobernador del Banco central.

"Hoy he visto varias referencias a una supuesta separación del ciclo económico entre México y Estados Unidos. Esas afirmaciones se equivocan porque la correlación se da entre manufacturas EU-México y eso se ha mantenido", indicó Esquivel Hernández en otro tuit.

Asimismo, recordó que el inicio de una nueva administración en México siempre ha sido "costoso" en términos de crecimiento, independiente de las políticas que se adopten, debido a dos factores: un efecto positivo de fin de gobierno y un efecto negativo de inicio de administración.

"Eso ha ocurrido en 9 de los últimos 10 cambios de gobierno. En promedio, el costo es de poco más de 2 puntos porcentuales [...] Esto se debe al término e inicio de proyectos y al cambio de personal, entre otros", agregó el subgobernador del Banxico.

Por último, sobre el tema de la política monetaria, anotó que se ha mantenido en terreno muy restrictivo desde hace algún tiempo. "Esto no quiere decir que haya estado mal. De hecho, era necesario que fuera así por las presiones inflacionarias del llamado 'gasolinazo'", concluyó Esquivel Hernández, quien fue nombrado subgobernador del Banco de México en enero del 2019, por el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador envió el nombramiento del ahora subgobernador del Banco central al Congreso de la Unión, el 9 de enero del año pasado. Días después, el 14 de enero, Esquivel Hernández se comprometió a velar por la autonomía del Banxico en caso de que sea avalada su propuesta para integrarse a la Junta de Gobierno de este instituto como subgobernador.

Al comparecer en la Segunda Reunión de Trabajo de la Tercera Comisión, negó que el haber sido previamente propuesto como subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) del nuevo Gobierno Federal -sin llegar a ocupar el cargo-, interfiera en su respeto a la autonomía del banco central.

El economista fue propuesto por el entonces presidente electo López Obrador, para ocupar el cargo que dejará vacante Roberto del Cueto Legaspi, quien renunció como Subgobernador e integrante de la Junta de Gobierno del Banxico -con efecto a partir del 30 de noviembre del 2018- por motivos de salud que le impedían seguir en el cargo, mismo que concluiría por un segundo periodo en diciembre del 2022.

Esquivel Hernández es Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como Maestro en Economía por El Colegio de México y Doctor en Economía por la Universidad de Harvard. Desde 1998, ha sido Profesor-Investigador del Centro de Estudios Económicos del Colmex, institución de la cual se encuentra actualmente en licencia.

López Obrador afirmó este mismo 30 de enero, que tiene otros datos y que es un asunto que “ya se esperaba” respecto al informe del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) sobre la caída del Producto Interno Bruto (PIB) en 2019, de 0.1 por ciento respecto a 2018, y que representa el primer retroceso desde 2009, en el contexto de la crisis económica mundial.

“Este, ya se espera, eh, pero están cambiando los parámetros para medir si tenemos bienestar en México, en nuestra sociedad, y como tengo otros datos, puedo decirles que hay bienestar. Puede ser que no se tenga crecimiento, pero hay desarrollo y hay bienestar, que son distintos”, indicó el mandatario nacional.

“Acuérdense que estos parámetros los establecieron, ya existían, desde luego, pero los volvieron como la base, como el fundamento, para medir el desarrollo, durante el periodo neoliberal, pero a mí no me importan mucho, porque repito, crecer puede que haya más dinero en unas cuantas manos”, abundó el presidente

“En el período neoliberal ni siquiera hubo crecimiento, pero lo poco que hubo de crecimiento se acumuló en unas cuantas mano. Entonces, es muy importante, es muy importante que haya una mejor distribución del ingreso, y que los beneficios lleguen a todos”, señaló el mandatario nacional durante su conferencia de prensa matutina.

“Eso es lo que me tiene tranquilo, porque abajo hay más capacidad de compra, que bajó, me importa mucho la economía familiar. Les hablaba yo que ahora, como hay más dispersión de recursos para la gente pobre, están teniendo la posibilidad de comer mejor […] Entonces, sí iba a haber crecimiento, por eso precisamente ayer integramos el gabinete para fomentar el crecimiento económico, pero no es lo único”, dijo el político tabasqueño.

“Esto a veces no se interpreta bien, o no se acepta por la tecnocracia, pero son visiones distintas, son concepciones distintas, además, no es fácil, después de 36 años de predominio de un modelo económico, que dicho sea de paso fracasó, pues medir de otra forma, tomar más en cuenta el bienestar, tomar más en cuenta el desarrollo, pero sí estoy enterado de toda la información”, finalizó el presidente.