Estará Joaquín Cosío en el DC FanDome 2020

El actor mexicano confirma su participación en el panel de Suicide Squad en el DC FanDome; su director James Gunn presenta una mezcla del elenco en redes sociales para 'calentar ambiente'

Uno de los páneles más esperados de la DC FanDome es el que encabezará el director James Gunn, quien presentará The Suicide Squad. Una de las películas que DC Comics y Warner Bros traerán en 2021.

Previo a su presentación en la DC FanDome 2020, James Gunn compartió un divertido video, donde el actor Fula Borg realiza una mezcla divertida de los participantes del panel de The Suicide Squad.

Ese video lo replicó el actor mexicano Joaquín Cosío, quien formará parte del elenco y confirma su participación en el panel este 22 de agosto durante la edición virtual.

En su cuenta de Twitter, Cosío compartió el video junto con el mensaje “¿¿¿Listos para #DCFanDome??? La convención virtual más increíble y divertida del mundo será este SÁBADO 22 @SuicideSquadWB Un gustazo ser parte de este momento histórico. Chequen este video loco de @flula SEE YOU AT DCFanDome this weekend! Your friend, Joaquín. @DCComics (sic)”.

Aunque se desconoce el papel que interpretará Joaquín Cosío en Suicide Squad 2, la noticia de su participación en la cinta se volvió tendencia luego de que Gunn compartiera los nombres del cast completo.

El sábado 22 de agosto, a las 19:00 será cuando Warner Bros. reciba a fans de todo el mundo con la DC FanDome, una experiencia gratuita y virtual que no requerirá de entradas ni acreditaciones.

Superhéroes y supervillanos de DC se unirán para celebrar el pasado, el presente y el futuro de la compañía. Los eventos estarán accesibles durante 24 horas, en la web www.DCFanDom.com.

El DC Fandome es el gran evento que prepara DC Comics para acercar e informar a todos los fanáticos sobre lo nuevo que traerá el DC Multiverso en los próximos años. Este sábado será el evento y podrá seguirse en la web www.DCFanDom.com