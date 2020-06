Estaré la próxima temporada buscando el bicampeonato: Danny Rodríguez

El zurdo culichi se declara listo para defender la casaca de los Tomateros de Culiacán

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Tras una lesión que lo alejó del diamante, el zurdo culichi Héctor Daniel Rodríguez se declara listo para defender la casaca de los Tomateros de Culiacán y luchar por el bicampeonato la próxima temporada de la Liga Mexicana del Pacífico.

“Mi brazo ya está recuperado al cien por ciento, ya no tengo ninguna molestia, ya pude recuperar mi fuerza y me siento muy bien físicamente. Estoy solamente esperando que empiece la temporada para lanzar. Definitivamente ahí estaré la próxima temporada defendiendo la casaca y buscando el bicampeonato como siempre lo hemos hecho”, aseguró el pítcher.

La cuarentena no fue limitante para que pudiera seguir con su recuperación, y desde casa, se ha preparado para estar completamente en forma cuando vuelva la actividad del rey de los deportes.

“Me he podido preparar muy bien, a pesar de las limitaciones de no poder estar en un estadio de beisbol, en un gimnasio, he podido trabajar muy bien desde mi casa, tengo aquí bastante material deportivo y material para hacer fortalecimiento y eso me ha ayudado mucho”, comparte con la Nación Guinda.

“Desde que empezó esta situación de la pandemia no he dejado de trabajar, he seguido el plan para mi recuperación y me ha funcionado muy bien. Ahorita no tengo ningún dolor, he buscado la manera de mantenerme activo con mis lanzamientos y me he sentido bien, estoy en un proceso que estoy tirando bullpen y después de eso solamente sería afinar detalles para estar en un ritmo de juego”, comentó.

‘Tomateros para mí significan muchas cosas’

Luego de 12 años de defender al equipo guinda desde el montículo, el “Danny” se ha convertido en uno de las grandes figuras actuales del club y, por supuesto, uno de los lanzadores más queridos y respetados por la afición. No obstante, la huella también la dejó Tomateros en su vida.

“Tomateros para mí significan muchas cosas, significa mi casa, mi pasión, todos estos buenos sentimientos tengo hacia el club, porque tengo ya mucho tiempo jugando aquí, soy de esta ciudad, yo crecí viendo a los Tomateros, iba al estadio a ver a mis Tomateros, se puede decir que ha sido mi vida, desde pequeño los apoyaba, admiraba a los jugadores, y eso fue lo que me motivó a mí desde pequeño a seguir jugando, seguir mejorando y ser profesional, entonces Tomateros se volvió mi segunda casa y mi motivación”, dijo.

Extrañó a los guindas

Asimismo, el pítcher de 35 años confesó que extrañó lanzar con los guindas en la búsqueda del decimosegundo título el invierno pasado. No obstante, tiene la mirada puesta en el objetivo de volver con más fuerza.

“Hubo un poco de frustración claro, y me desesperaba mucho al no poder lanzar con Tomateros al año pasado, me hubiera encantado estar ahí como todos los años, y fue algo muy extraño que después de 12 años lanzando con Tomateros tuve que dejar de lanzar un año completo por la lesión, pero bueno fue algo que pasó, es a lo que estamos expuestos, sabía que podía pasar, desgraciadamente me pasó el año pasado y sí extrañé mucho estar en el estadio, en mi tierra, con mi afición, pero ya ahorita estamos de vuelta, este año estaremos de vuelta con Tomateros con todo el ánimo”.

Agradecido con afición

Finalmente, Rodríguez expresó su agradecimiento hacia la Nación Guinda. Una afición que ha vivido con él, los momentos difíciles y también los de gloria, hasta posicionarse como uno de los mejores lanzadores del circuito invernal.

“Yo siempre he dicho que la Nación Guinda es muy especial, son una afición muy bonita a la cual le tengo mucho respeto. Son aficionados que saben mucho de beisbol y siempre apoyando, siempre están apoyando al equipo, me apoyan a mí y la verdad que estoy súper agradecido con toda la gente que me apoya, nos damos cuenta de ver cómo abarrotan el estadio, la pasión que le meten y se entregan igual que nosotros”, revela.

“Todo eso es muy bonito cuando estamos jugando, es gasolina para nuestro motor, nos empuja a dar el extra en el terreno de juego, es muy emotivo estar jugando y que tengamos todo el apoyo de ellos”, culminó.