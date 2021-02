Estas serían las carrozas reales del Carnaval de Mazatlán si este domingo se hubiera tenido el desfile

El creador artístico Ocean Rodríguez tenía siete propuestas para sorprender al público carnavalero; plasmó en sus alegorías un viaje en diferentes tiempos y lugares del mundo

Fernando Espinoza

De haberse concretado el Carnaval Internacional de Mazatlán 2021, cuyo nombre fue anunciado como Lanoa: Un viaje en el tiempo, este domingo el malecón se hubiera iluminado con el primer desfile, donde las alegorías rodantes, reyes, reinas y comparsas hubieran encendido la máxima fiesta.

Sin embargo, tras la cancelación de la edición 123 del Carnaval por la pandemia por coronavirus, Ocean Rodríguez se quedó con sus diseños listos y pero en lugar de archivarlos decidió compartirlos con los seguidores del Carnaval.

El creador artístico tenía preparados siete diseños diferentes, para por tercer año consecutivo tratar de agradar al exigente público carnavalero.

“El hubiera si existe, estos son los 7 carros alegóricos que tenía diseñados para este Carnaval “La Nao” un viaje por el tiempo”, dio a conocer Ocean Rodríguez, además aprovechó para agradecer “A todos los que se han subido a mis Carros Alegóricos, especialmente a las Reinas Libia Gavica Farriols y Brianda Lizarraga, no pude haber tenido mejor suerte para que amadrinaran mis carrozas.

Y sin lugar a dudas a todo mi Mazatlán que tanto quiero y que me llevo a todos lados a donde trabajo, en mi pensamiento y en mi imaginación, no sé si el Carnaval pasada haya sido mi último, pero pase lo que pase me quedo satisfecho de todo lo que sucedió durante este tiempo. Gracias”.

El Carnaval hubiera tenido como presentación a la carroza emblema “Viajando en La Nao”, una maquina del tiempo que anunciaría a los espectadores que el desfile abría comenzado.

Otra de las creaciones de Rodríguez es 1969 Apollo 11 “Hombre en la Luna”, que como su nombre lo dice representaría el viaje que realizaron los astronautas para que por primera vez el hombre caminara en la luna.

Luego otro momento histórico llegaría a la Avenida del Mar con 1869 Revolución Industrial “Jupiter Locomotora de Vapor”, donde las luces y el humo de la máquina de este transporte de acero serían los protagonistas.

La alegorías marinas también tendrían un lugar en este desfile con 1510 Piratas “Los viajes de Barba Roja”, representado con barco de madera en llamas.

El viaje de La Nao comenzaría en la prehistoria, y sería representado en 4,800Ma Mamuts “Pinturas rupestres, donde estos gigantes extintos revivirían.

La literatura no puede faltar en las fiestas de Momo, y la publicación de El Principito en 1943 tomaría protagonismo, en una alegoría llena de aves blancas, una avioneta antigua, y la luna como principal actor.

Una visión futurista del artista se reflejaría en 2070 “Llegada de los Ovnis a la Tierra”, donde los misterios Ovnis se sumarían a esta fiesta.