Estas son las predicciones de Mhoni Vidente para los famosos

La vidente da a conocer lo que le depara para el 2019 a famosos como Alfonso Cuarón, José José, Luis Miguel entre otros

Noroeste / Redacción

31/12/2018 | 11:33 AM

MÉXICO._ Triunfo, nuevos romances y éxitos, así como algunos decesos, es lo que Mhoni Vidente predice para algunos famosos durante este 2019 que está a unas horas de llegar.

A un día de que inicie el nuevo año, Mhoni comparte con los lectores de El Universal aquello que les depara a algunos de los famosos más importantes del momento en este nuevo ciclo. Nos dice qué esperar de este año tanto en la cuestión energética como laboral.

“Este año va a ser el año del Sol, porque la carta 19 del Tarot es el Sol y significa la reconciliación de Dios con el ser humano. Va a ser un año de los colores más básicos, amarillo y rojo, pero sobre todo económico porque el Sol domina todo lo que es amarillo, como el dinero y el oro, será de invertir poco pero seguro”.

Mhoni explicó que habrá tres signos que dominarán este año, tanto en salud como en el dinero, Aries, Leo y Capricornio.

“Es un año de energía pura, de luz, de algo nuevo, estamos entrando a una nueva era. Ya había comentando que entrando el 27 de noviembre (2018) vamos a tener 13 años de abundancia para México. Va a ser una renovación de pensamiento, cultura y lo económico, ya tocamos fondo y ahora será momento de levantarnos”.

ALFONSO CUARÓN

México otra vez se gana el Oscar con Alfonso Cuarón por Película Extranjera, él en toda su vida obtendrá tres de estos premios.

Lamentablemente se separa de su esposa Sheherazade Goldsmith, recuerden que cuando llega algo muy bueno después viene algo malo, es una ley espiritual.

YALITZA APARICIO

Ella hará otra película y una serie extranjera. No veo que gane algún tipo de premio, pero Roma la seguirá llevando a eventos muy importantes. Yalitza continuará brillando, porque los mexicanos estamos marcando tendencia en todo el mundo, sin importar el color de la piel, cómo luzcas o de dónde vengas.

LUIS MIGUEL

Él nació el 19 de abril, por eso le ponen El Sol. Vuelve a ser papá y será con una de las coristas, que tiene veintitantos años; siempre va a querer esto porque anda buscando una familia. Vuelve a levantar su carrera, ganando premios, saca un disco inédito que le estará funcionando muy bien y cubre todas sus deudas porque es su año.

KATE DEL CASTILLO

No le pagarán nunca lo que exige de indemnización al gobierno mexicano. Seguirá siendo cuestionada por el suceso con “El Chapo” Guzmán, veo que sí la llaman a atestiguar en el juicio en Nueva York, para saber por qué no da parte a la policía de dónde está “El Chapo”. Su serie sobre el narco no saldrá, porque Emma Coronel tiene los derechos. Tendrá un año complicado.

MARTHA CRISTIANA

Con ella te das cuenta que el corazón es la base de la vida, los sentimientos más puros son el amor, la fe y la esperanza, cuando tú los mantienes casi nunca te enfermas. Ella se recupera, recuerden que con una operación para colocar una nueva válvula o un marcapasos, te regalan como 20 años más de vida, porque te dejan el corazón bien.

THALÍA

Ella ya está en otra cosa con Tommy Mottola, porque se llevan 24 años de diferencia en edad y 18 años de matrimonio, entonces Thalía ya está en esa etapa, con sus 47 años, de quererse enamorar otra vez, de sentirse un poco más viva, sí creo que se enamora de otra persona, o ya lo está, y llevará bien la relación con su marido, porque será un matrimonio por conveniencia.

ARACELY ARÁMBULA

Después de su relación con Luis Miguel ya no es la misma, ha andado con una persona y con otra, es ahí donde te das cuenta de la energía que tiene El Sol; pero al fin la veo enamorada en 2019, porque quiere tener una relación más firme, será con alguien más joven, unos tres o cuatro años. No tendrá más hijos.

JOSÉ JOSÉ

No creo que esté secuestrado, lo está atendiendo bien Sarita y le está dando calidad de vida. Sí veo que está muy complicada su situación con el cáncer de páncreas, por lo que viene falleciendo de un paro respiratorio por el mes de febrero o marzo, ahora no será el problema querer verlo sino la herencia. Sarita se queda todo.

SILVIA PINAL

La serie sobre su vida sale en abril, pero puede que suceda lo que pasó con Juan Gabriel, que sacan su serie y fallece. A la población de menos de 35 años no les interesa Silvia Pinal porque no la conocen, por eso se han tardado tanto en sacar la serie, van a tener un público cautivo muy pequeño. Tendrán que hacer series más para la juventud.

SITUACIÓN DELICADA

Figuras como Manuel “El Loco” Valdés, Xavier López Chabelo, por mencionar algunos, que son íconos del medio artístico, que ya están en una situación de enfermedad y de muchos años, casi todos pasan de los 70 años, sí los veo delicados de salud gran parte del año y algunos fallecen. Les mando bendiciones a todos ellos.