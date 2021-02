Este caso no ha terminado, este caso duele igual, dicen padres de Humberto Trejo, asesinado en Culiacán

En la fecha en que se cumplen dos años del asesinato del joven, la familia expresa su dolor, pero también la esperanza de que se haga justicia

José Abraham Sanz

A poco más de dos años del asesinado del joven Humberto Trejo Espinal, perpetrado presuntamente por Iván Alejandro, el “Borre”, los padres de la víctima recordaron que este caso aún no termina, que pese a la captura y el inicio del proceso en contra del señalado como responsable, el recuerdo del hecho duele igual y aún están a la espera de que se haga justicia.

Humberto Trejo Díaz, padre de Trejo Espinal, encabezó una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el resto de su familia, unas horas después de que se realizó una audiencia especial en la que la defensa del presunto responsable intentó convencer al juez de que descartara media docena de pruebas esenciales para el caso.

“Ahora que se cumplen dos años, es una manera de expresar que este caso no ha terminado, que este caso sigue, que este caso duele igual que el primer día, que este caso lo han retrasado desde el primer día, duele igual, seguimos igual de dolidos, pero seguimos igual de motivados a que se haga justicia”, expresó.

“Una tragedia de éstas no las queremos para nadie y menos si queda impune, la verdad es que nosotros dentro de todo el trabajo que se ha hecho, desde la investigación, la investigación, que ha sido de veras que perfecta, y ahora el apoyo, que batallamos al principio, lo hemos tenido con la Fiscalía, ahora nos tuvimos que acercar, desde que empezó el proceso hace un año de la detención a los tribunales, el apoyo también que hemos tenido, al principio batallamos, ahora lo tenemos con el Ejecutivo, el Gobernador y los asesores victimales nos han ayudado bastante y el equipo de la Fiscalía ha hecho un trabajo de investigación y ahora de proceso judicial, ha sido muy muy importante”.

El jueves, el propio Trejo Díaz acudió con su familia a una audiencia especial que solicitaron los abogados defensores del “Borre”, para intentar convencer al juez de control de que eliminara varios datos de prueba en contra de su defendido, como una prueba de saliva, imágenes de conversación de WhatsApp, videograbaciones de vigilancia y otras entrevistas.

En la audiencia, que duró seis horas, los abogados no lograron convencer con sus argumentos y el juez rechazó todas sus peticiones.

Según la Fiscalía General del Estado, Iván Alejandro asesinó a balazos a Trejo Espinal el 25 de enero de 2019, luego de haberlo engañado con llamadas insistentes para que lo auxiliara en un supuesto accidente con su vehículo en una de las calles del sector Las Quintas, privarlo de la libertad y llevarlo a un terreno despoblado en el complejo residencial La Primavera.

“Ayer fue una audiencia muy difícil, que no esperábamos, pero se logró sacar todo adelante y la verdad que... y con el apoyo de ustedes, y esto apenas empieza, el 9 de marzo es la primera audiencia de un juicio intermedio, que es la presentación de pruebas”, recalcó.

“Nosotros lo único que estamos haciendo es tratando de que esto, que es lo más importante, el que haya justicia, que haya... que tantos casos que se quedan en el camino, no se den; que no se venza la gente, no hay nada que... nada justifica olvidar a la justicia, nada justifica olvidar a la justicia, aunque hay veces que te dé miedo, aunque hay veces que sientas que no vas a poder, que te van a apagar; no, como tú tienes la verdad, no hay verdades a medias, no hay justicias a medias, no hay fe a medias, todo tiene que ser en una sola palabra, entero. Estamos aquí para no olvidar el caso del nuestro hijo, no olvidarse de la sociedad de Culiacán que tanto ha sufrido”.