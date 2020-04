Este conjunto tiene mucho potencial: Roberto López

El IF/OF de Tecolotes, además de compartir cómo sigue realizando sus entrenamientos, contó parte de lo que ha sido su carrera en el beisbol profesional

Noroeste / Redacción

NUEVO LAREDO (www.tecolotes2laredos.com)._ Ya transcurrieron 45 días desde que jugadores y cuerpo técnico de Tecolotes de los Dos Laredos rompieron filas por la presente pandemia.

Aprovechando una pausa en sus entrenamientos, Roberto López platicó sobre cómo se ha mantenido en forma para cuando se realice el llamado de jugar la Temporada 2020.

Desde su hogar en Murrieta, California, el versátil jugador de los Dos Laredos platicó además sobre diferentes pasajes de su carrera como profesional, la cual inició en el 2008.

- ¿Cómo te has seguido preparando para una eventual Temporada 2020?

“Después de la noticia todos nos regresamos a nuestra casa a encontrar una manera de seguir trabajando, tanto físicamente y mentalmente. Aquí en casa he estado haciendo ejercicios en lo que se puede porque todos los gimnasios están cerrados, los campos también; tratando de hacer los ejercicios en la casa, tratando de trabajar diario”.

- ¿Cómo tomó Roberto López el dejar de hacer de un día para otro la actividad que haces desde hace muchos años?

- “Fueron muchas cosas a la cabeza, cuestiones de salud, del preparamiento que se había hecho de meses atrás, cuestiones económicas, muchas cosas. También la familia, que ellos estén bien.

“Siento que fue una interrupción porque llevábamos muy buen proceso, teníamos muy buen entrenamiento en Laredo. Veía mucha disciplina y en el conjunto que se estaba formando siento que tiene mucho potencial”.

Entre Laredo y Murrieta hay más de 20 horas de camino en automóvil y casi mil 400 millas de distancia. Eso no fue impedimento para que López emprendiera el camino de regreso a casa junto a su compañero el lanzador zurdo Jeff Ibarra.

“Me fui con Jeff Ibarra, él vive a unos 15 minutos de donde yo vivo. Yo también tenía pensado manejar, simplemente él quiso manejar y ahí nos ahorramos un carro; y a la vez el irnos juntos en compañía para ir un poco más entretenido.

“Cuando se dio la noticia traté de evitar aeropuertos, lugares donde están muchas personas porque sí es algo preocupante”, dijo, “siempre y cuando estemos tomando las medidas correctas siento que vamos a estar bien”.

La comunicación se da día a día entre Roberto López y sus compañeros, además de los preparadores físicos, quienes están al pendiente del trabajo de los peloteros.

“Estoy empezando a batear, lo demás va a venir con la preparación de pretemporada. Me mantengo en contacto con los compañeros, los trainers se mantienen en comunicación con nosotros, nos dan ciertos ejercicios y ciertas rutinas para seguir”.

- ¿Cómo vendría Roberto en cuanto a su preparación respecto al inicio de la temporada?

“Yo creo que no vamos a perder mucho ritmo. Hay muchas cosas que uno puede hacer en su casa para lograr el mismo objetivo que es estar en forma, estar físicamente activo, estar preparado para los movimientos. Siento que sí voy a llegar bien”.

- En el 2008 fuiste drafteado por la organización de Angelinos de Los Ángeles, platícanos cómo fue esa firma, incluso alcanzar el nivel Triple A antes de llegar a la Liga Mexicana de Beisbol.

“Ya me había graduado. Cuando acabó la temporada del beisbol colegial es cuando venía el draft, el primer día nunca me llamaron. Luego me llamó la organización de Cardenales diciendo que tenían pensado draftearme, simplemente no se les dio ese día y que esperara su llamada.

“Al siguiente día, para despejarme de eso yo me fui al gimnasio y fue cuando recibí la llamada. Me cayó de sorpresa, fue de los Angelinos y fue una emoción de tener la oportunidad de pertenecer a una organización de Grandes Ligas. Yo iba con la mentalidad de ‘no tengo nada que perder’, me dieron la oportunidad y pues iba a demostrar de lo que estaba hecho”.

- ¿Qué profesión eligió Roberto López antes de brincar a lo profesional en el beisbol?

“Decidí estudiar Bienes y Raíces, inicialmente tenía planeado estudiar ingeniería, pero al momento de tratar de ir a ese departamento me dijeron que iba a llegar a un punto donde tenía que escoger entre ingeniería y beisbol. Me decidí por el beisbol y escogí Bienes y Raíces.

“Hace unos dos o tres años otra vez empecé a estudiar por lo que realmente me gusta, ahorita estoy estudiando computación”.

- ¿Qué impresiones tuviste en tu primer año (2015) en la LMB con Campeche?

“Sentí que era algo muy similar a mi equipo de Doble A (Arkansas), hacía mucho calor, pero en cuanto a cómo se jugaba ahí era un poquito diferente porque te tiraban un poco más de curvas, y realmente sí me tomó un poquito ajustarme al principio.

“Sí estaba bateando bien, pero me ponchaba mucho, estaba muy ansioso porque en Estados Unidos te tiran más rectas que nada y aquí en México me tardé en ajustarme. Fue una curva de aprendizaje.”

- En tu tercer año de experiencia en Liga Mexicana, ¿qué crees que hiciste o mejoraste para ayudar a tu equipo (Toros) a ser campeón y además ser considerado el MVP de esa Serie Final?

“Cuando me cambiaron a Tijuana yo no comenzaba todos los días (de titular). De irme de un equipo como Campeche a Tijuana había un poco más de competencia, que también es algo muy bueno”.

“’Yo soy un jugador que tiene valor, aprovéchenme’, es el mensaje que se estaba tratando de dar. Esa motivación fue lo que me llevó a ganar eso, siempre y cuando también teniendo otras cualidades de tratar de ser líder, ser un ejemplo, ser una influencia positiva para mis compañeros, eso nunca cambia”.

- ¿Cómo te tomó el cambio a esta frontera, la llegada a Tecolotes?

“Siento que cada cambio es bueno. Lo recibí como algo positivo, después del campeonato al siguiente año ya no estaba siendo titular (en Tijuana). Me cambiaron para acá y eso me gustó porque iba a tener un poco más de oportunidad.

“Me gustó el cambio y me siento contento, al igual que mis otros compañeros que han estado aquí siento que se ha conformado un equipo muy unido en ese aspecto”.

- Este año le toca el debut como mánager a Pablo Ortega, ¿cómo lo viste estas dos semanas en la pretemporada?

“Lo vi muy bien, con confianza, tiene esa característica de ser estricto, pero cada quien tiene su manera, y es bueno tener disciplina al equipo, tener respecto al mánager, a los compañeros”, mencionó, “siento que manda un buen mensaje, me gustó mucho la manera en cómo se maneja con los demás”.

Dentro de la plática, la Selección Mexicana salió a relucir. Los colores nacionales los ha vestido López en par de ocasiones.

“Es un honor estar representando a México, a tu país, donde creciste. Es algo que no se puede describir, es algo que todo mundo desea.

“La primera vez fue en el 2014 cuando fui al Premier 12 y la segunda vez fue el año pasado cuando fuimos a esos juegos de exhibición (en Japón). Sí te da orgullo representar a tu país”.