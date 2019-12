Este fin de aÃ±o, hay que celebrarla sin riesgos a la salud

Este fin de año, hay que celebrarla sin riesgos a la salud

Llama Coepriss a no comer en exceso y no ingerir bebidas adulteradas

Noroeste / Redacción

31/12/2019 | 12:25 AM

A unas horas de que termine el año, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa pide tener precauciones para no poner en riesgo la salud y recibir la nueva década a plenitud.

“Sinaloa tendrá un Feliz Año Nuevo 2020 si todos cuidamos nuestra salud y seguimos las recomendaciones para terminar el año con éxito”, sostuvo.

El comisionado Jorge Alan Urbina Vidales subrayó que toda la población debe celebrar este fin de año cuidando su salud, evitando los riesgos de los juegos pirotécnicos y la automedicación, no bebiendo en exceso y cuidándose de no ingerir bebidas adulteradas, no mezclando bebidas energizantes con alcohol, no fumando en espacios libres de humo de tabaco, evitando comer en abundancia y verificando el buen estado de los alimentos, además de lavarse las manos.

Precisó que existe una coordinación interinstitucional en los tres niveles de gobierno para cuidar la salud de todos los sinaloenses en las fiestas de este 31 de diciembre y 1 de enero. “El gobernador Quirino Ordaz Coppel y el secretario de salud Dr. Efrén Encinas Torres encabezan estas acciones conjuntas para proteger a la población contra riesgos sanitarios y que estas celebraciones se desarrollen con tranquilidad”, dijo.

“Hay que moderarse y evitar todos los excesos sobre todo en personas diabéticas, adultos mayores, niños, mujeres embarazadas o con padecimientos crónico degenerativos o alguna situación de vulnerabilidad”, apuntó.

“Si comes fuera verifica la calidad de lo que comes. Al salir de tu casa en esta temporada de frío no olvides abrigarte muy bien. Ten presente que los cambios bruscos de temperatura pueden ser perjudiciales para tu salud. Sobre todo protegerse y protegerlos –a las personas mayores y a los pequeños- de las bajas temperaturas”, dijo.

“Es época de renovar el botiquín y desechar en los lugares adecuados para ello las medicinas caducas y sobre todo, de dudar de los productos milagro”, comentó.

Expuso que muchas familias sinaloenses ya se preparan para la muy tradicional cena de Fin de Año, momento ideal para reunirse con los seres queridos y despedir el Año Viejo pero también es ocasión para problemas de intoxicaciones, atracones e indigestión, por no cuidar el manejo adecuado e higiénico de los alimentos, no verificar su buen estado, no lavarse las manos o simplemente comer en exceso.

Por tal motivo y ante estas festividades para terminar el año el comisionado destacó que es indispensable que la población siga las recomendaciones para protegerse contra los riesgos sanitarios, que tomen precauciones y cuiden su salud.

Sobre la tradicional ingesta de las doce uvas recomendó cuidar a los niños y las personas mayores para evitar problemas de asfixia y supervisar que sean bien masticadas.

“En esta temporada invernal es mucho mejor consumir bebidas calientes por la noche, pero si vas a brindar con bebidas alcohólicas hazlo con moderación, verifica la autenticidad del producto y no manejes después de beber”, aconsejó.

Urbina Vidales dijo que existen recomendaciones de verificación o seguridad para detectar las bebidas alcohólicas irregulares o adulteradas: es conveniente revisar que la etiqueta del producto contenga el nombre y fecha de caducidad o de consumo preferentemente así como los ingredientes, el contenido neto, el nombre, denominación o razón social del fabricante responsable, domicilio fiscal, país de origen y lote. “Otras medidas son revisar que la tapa de la botella no gire o escurra el contenido, que el holograma sea auténtico, que al girar la botella y regresarla a su posición original no se vean partículas que caen, pues se trata de contenido que no fue elaborado con suficiente calidad o higiene”, dijo.

Se debe checar que las etiquetas estén bien pegados, evitar comprar bebidas alcohólicas en lugares no formalmente establecidos, como tianguis y puestos ambulantes, dudar de la calidad de productos con precios menores a los instaurados.

“El alcohol adulterado puede ser mortal. Beber alcohol adulterado puede provocar una embriaguez más rápida y causar nauseas, vómito, cefalea o dolor de cabeza, irritación gástrica, ceguera, estado de coma y la muerte”, advirtió.

Finalmente, apuntó que en esta época de tradiciones y cena de Año Nuevo hay que vivir plena y sanamente la convivencia y reencuentro con los seres queridos en un ambiente saludable.