Este fin de semana prosigue la Olimpiada Estatal 2019 en tres sedes

Culiacán albergará baloncesto, futbol femenil, bádminton, tenis de mesa y voleibol de playa; Los Mochis el boxeo y Mazatlán la natación de aguas abiertas

Noroeste / Redacción

La Olimpiada Estatal 2019 continuará este fin de semana con otra intensa actividad que engloba las disciplinas de baloncesto, futbol femenil, bádminton, tenis de mesa y voleibol de playa, esto con sede en Culiacán. Mientras que el municipio de Ahome organizará el boxeo y Mazatlán la natación en aguas abiertas.

Desde este jueves empezarán a arribar las delegaciones participantes en el evento más importante del deporte amateur en la entidad, que dará el pase a la etapa regional, donde Sinaloa será anfitrión del 21 al 24 de marzo organizando el beisbol, handball, tiro con arco, voleibol de playa y ajedrez.

Tijuana, Baja California, del 7 al 10 de marzo será sede de atletismo, boxeo, taekwondo, tiro deportivo y tenis de mesa, y del 14 al 17 de marzo será en futbol femenil.

Sonora será sede del basquetbol, incluyendo la modalidad de 3 por 3, softbol y voleibol de sala a partir del 28 de marzo. Baja California Sur tendrá la halterofilia con fecha por confirmar.

Acciones en Culiacán

Este viernes inicia la actividad del futbol femenil en las categorías Juvenil Menor y Mayor, un juego en cada categoría a las 17:00 horas en las canchas del CCC y Centro de Barrio Lombardo Toledano.

El sábado, en las mismas canchas, juegos a las 8:00 y a las 12:30 horas en el CCC. Terminando habrá premiación de las dos categorías.

El basquetbol será viernes y sábado en las canchas del CARD a partir de las 9:00 horas en las categorías 2002-03 y 2004-05 femenil y varonil, y el domingo será la acción de la modalidad 3 por 3 desde las 10:00 horas en el CARD.

El voleibol de playa se ventilará viernes y sábado en las dos nuevas canchas del CARD a partir de las 9:00 horas en las categorías 1999-01, 2002-03, 2004-05 y 2006-07, en ambas ramas.

El tenis de mesa tendrá lugar el domingo en el CARD de 10:00 a 12:30 horas en las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 18.

El bádminton, viernes y sábado a partir de las 9:00 horas en el Instituto Nueva Generación, categorías 2001-02, 2003-04 y 2005-06.

Los Mochis y Mazatlán

El Auditorio Benito Juárez de Los Mochis será la sede del boxeo, el viernes y sábado a partir de las 16:00 horas y el domingo de 13:00 a 16:00 horas.

La natación en aguas abiertas será en Mazatlán y se tendrá pendiente el triatlón el 16 y 17 de marzo.