Este fin de semana se realizan eliminatorias zonales de baloncesto, beisbol y ciclismo

El voleibol de playa y el softbol se efectuarán en Culiacán

MAZATLÁN._ Todo se encuentra listo para que los mejores peloteros del sur del estado jueguen la eliminatoria de beisbol de la zona sur, en las canchas de la Unidad Deportiva Benito Juárez y el campo Williamsport, a partir de las 9:00 horas, rumbo a la Olimpiada Estatal 2019.

Este sábado se llevará a cabo en el puerto la eliminatoria zonal entre los representativos de Concordia, Escuinapa, El Rosario, Mazatlán y San Ignacio.

Baloncesto

El domingo 27 de enero, los selectivos varoniles Sub 15 y Sub 17 de Escuinapa y Mazatlán saltarán a la cancha del Parque Martiniano Carvajal en busca del boleto que los coloque en la siguiente fase del selectivo de básquetbol, ya que Concordia, Rosario y San Ignacio no cuentan con equipos en la rama femenil.

Las emociones del deporte ráfaga tendrán lugar a partir de las 10:00 horas, en la cancha techada del complejo deportivo.

Pedalearán por los boletos

Este domingo tendrá lugar la tercera etapa del selectivo de ciclismo rumbo a la Olimpiada Estatal 2019. La actividad se llevará a cabo frente a las instalaciones del Centro de Usos Múltiples de Mazatlán, a partir de las 7:30 horas.

Voleibol y softbol tendrán lugar en Culiacán

Este sábado, en Culiacán, se llevarán a cabo los juegos eliminatorios de zona en las disciplinas de softbol femenil y voleibol rumbo a la Olimpiada Estatal 2019.

La segunda fecha de la Zona Centro y Sur de voleibol de playa tiene como sede a Culiacán con la participación de Concordia, Mazatlán, Escuinapa y Culiacán, a partir de las 10:00 horas.

ELIMINATORIAS ZONALES

Sábado 26 de enero

Beisbol

Categoría 2003-2004

Mazatlán vs. San Ignacio

9:00 horas, campo 1 Unidad Juárez

Escuinapa vs. Rosario

9:00 horas, campo Williamsport

Ganador juego 1 vs. Ganador juego 2 (final)

13:00 horas, campo 1 Unidad Juárez

Categoría 2005-2006

Mazatlán vs. Rosario

10:00 horas, campo 2 Unidad Juárez

Domingo 27 de enero

Ciclismo

Categoría 17 años y más

7:30 horas

Categoría Juvenil B

8:30 horas

Categoría A

9:30 horas

Categorías infantiles

11-12 años y promocionales

10:30 horas

Categoría MTB

11:00 horas

Baloncesto

Cancha Martiniano Carvajal

Categoría 2002-2003 varonil

Escuinapa vs. Mazatlán

10:00 horas

Categoría 2004-2005 varonil

Escuinapa vs. Mazatlán

11:30 horas

Categoría 2002-2003 varonil

Escuinapa vs. San Ignacio

13:00 horas

Categoría 2002-2003 varonil

San Ignacio vs. Mazatlán

15:00 horas