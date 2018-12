Este martes, en México, hubo 70 asesinatos

Es increíble que no haya un seguimiento diario de los homicidios, cuestiona AMLO

Carlos Álvarez

El Presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que sobre todos los crímenes que se cometen en el País, se trabaja para reducir esta tendencia, luego que este martes se registraron hasta 70 asesinatos, de los cuales 20 ocurrieron tan sólo en Guanajuato.

"Queremos reducir el número de crímenes en general, pero que es increíble que no hubiera un seguimiento diario de este problema", expresó el Mandatario federal en la conferencia matutina.

Acerca de los asesinatos, explicó, todavía no se cuenta con un sistema de información confiable, que permita saber cuántos homicidios diarios se cometen en el País.

"Ustedes los diarios me dicen que hubo 50 asesinatos, pero yo tengo otra información, que hubo 70, y que hubo 20 homicidios en Guanajuato, sólo en un estado, pero no tenemos elementos, y nunca vamos a mentir, por eso estamos creando el sistema de información para poder decirles a ustedes, con certeza, cómo está la situación de la seguridad y la violencia, esto es un reflejo del problema que se tiene, porque imagínense un Gobierno donde no hay información exacta al día", abundó.

Pero sobre todo, dijo, cuánto se paga en el Gobierno en sistemas de información, hay muchas empresas que rentan sistemas de información muy costosos, millonarios, y esto que es básico, no se tiene, porque la verdad se desatendió el problema de la inseguridad, eso es algo que nos preocupa mucho y que ya estamos resolviendo.

La seguridad del Presidente

López Obrador dijo que su seguridad está a cargo de una ayudantía, a cargo de Daniel Asaf, quien coordina un grupo de 10 hombres y 10 mujeres, de todas las profesiones.

"Los ciudadanos en general, incluidos los soldados, que son pueblo uniformado, me protegen y me cuidan. No quiero perder la relación con los ciudadanos, no quiero que me cerquen, no quiero que me impidan interactuar", manifestó López Obrador.

"De todas formas ya estamos viendo este asunto, me lo están planteando constantemente, familiares, amigos, miembros de la sociedad civil, tanto por el afecto, como por el carácter de Estado que tiene la seguridad del presidente", señaló el presidente.

Sobre el avión presidencial, reiteró que ya está en California, donde se venderá, y que en el caso de la flotilla aérea del Gobierno federal, se pagan por año 420 millones de pesos, todas aeronaves que se utilizaban para transportar a funcionarios del gobierno federal.

Incluso, las 70 camionetas blindadas que usaba el ya desaparecido Estado Mayor Presidencial, pasarán a la Secretaría de la Defensa Nacional.