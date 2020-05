Este miÃ©rcoles, el Gobierno federal anunciarÃ¡ el plan de regreso a actividades tras el Covid-19

Este miércoles, el Gobierno federal anunciará el plan de regreso a actividades tras el Covid-19

Sin embargo, la Sana Distancia no acaba, dice Subsecretario de Salud Hugo López-Gatell Ramírez

Sinembargo.MX

12/05/2020 | 10:22 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).- Mañana el Gobierno de México dará a conocer el plan de regreso a las actividades económicas y sociales luego de las medidas de confinamiento y distanciamiento social requeridas para detener el contagio del nuevo coronavirus.

El esquema será parte de la organización de la “nueva normalidad” que la población enfrentará con el paulatino regreso a las actividades diarias fuera de casa.

Lo primero que se dará a conocer son los municipios con menor incidencia de contagios en su población que, de acuerdo con lo determinado por la Secretaría de Salud, serán los primeros que vuelvan a las calles, con ciertas restricciones, el 17 de mayo.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador explicó esta mañana, en su conferencia de prensa, que su administración expondrá el número de localidades que entran el la primer tanda de reactivación.

“Mañana vamos a dar conocer ya el plan para el regreso a la nueva normalidad. Se va a exponer esto que estoy mencionando de cuántos municipios están sin contagios, cuáles son los que están más afectados, y a partir de eso se va a hacer una propuesta para el regreso, subrayo, a la nueva normalidad” dijo desde Palacio Nacional el mandatario mexicano.

El Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, llamó a no desestimar los llamados a permanecer en casa, debido a que la Jornada Nacional de Sana Distancia aún no termina y no lo hará sino hasta dentro de tres semanas más, es decir, hasta finales del mes y la primera semana de junio.

Ahora, “la realidad es otra” afirmó el Presidente López Obrador pues ya hubo cambios sociales y de ahora en adelante “tenemos que iniciar una etapa nueva con otros procedimientos y métodos”, en ese incluirán otras actividades con otra forma de realizarlas “pero ya vamos a regresar a la nueva normalidad”.

En sus últimas presentaciones en las que aborda el tema del regreso a las actividades después del parón requerido para frenar la pandemia de la enfermedad Covid-19, el Presidente mexicano ha afirmado que el país “va bien” en la contención de los contagios, sin embargo ha lamentado las pérdidas humanas, que ya suman 3 mil 573 desde finales de febrero.

El Presidente López Obrador confía en que el golpe económico en México no será tan grave como en otras naciones. “La pandemia es ofensiva, pero estamos muy pendientes, estamos de guardia”, afirmó y confió el mandatario nacional.

Lo previsto por la administración federal es que de los casi 2 mil 500 municipios en el país, mil tienen casos del nuevo coronavirus y unos mil mas no tienen ya, sin embargo “son vecinos de los que sí tienen”. Sin embargo, en el territorio nacional hay de 300 a 400 localidades limpias en las que las regiones ni los municipios circundantes tienen ya casos.

“Y esto coincide con las comunidades indígenas, por ejemplo, de esos 300 o 400 municipios la mayoría son los municipios de Oaxaca; les puedo decir que toda la Sierra Norte, la Sierra Juárez, está prácticamente limpia de contagios, muy pocos municipios de Oaxaca, y así otras regiones”, afirmó el mandatario nacional.

El 8 de mayo el Secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, informó que el posible regreso a las aulas de unos 26 millones de estudiantes mexicanos se hará cuando existan las condiciones sanitarias adecuadas.

El Gobierno mexicano fijó la fecha del 1 de junio para un posible regreso a clases, pero la autoridad educativa busca la máxima seguridad para evitar contagios por Covid-19 entre los estudiantes.

Ayer, el Presidente López Obrador anunció una reunión con integrantes de su Gabinete para discutir y analizar el plan de reinicio de actividades. Entre los participantes estuvieron los Secretarios de Salud, Jorge Alcocer; de Educación; de Economía, Graciela Márquez, así como el Subsecretario Hugo López-Gatell.