TEATRO

Este miércoles es el último día de 'La obra que sale mal'

La puesta en escena se presenta en el Teatro Pablo de Villavicencio con dos funciones, a las 17:00 horas y 20:30 horas

Leopoldo Medina

19/02/2019 | 12:53 AM

Este miércoles es el último día para que el público culiacanense disfrute de la puesta en escena La obra que sale mal, con dos funciones en el teatro Pablo de Villavicencio a las 17:00 y 20:30 horas, protagonizada por más de 10 artistas en escena.

Gerónimo Best productor de la puesta en escena, comentó que La obra que sale mal está actualmente cumpliendo su tercera temporada en la Ciudad de México, la cual inició en junio del 2018 y hoy está en Culiacán para que el público se divierta.

“Es una obra muy divertida con una duración de dos horas, y ha logrado llenar las salas donde se presenta gracias al gusto del público, quienes después de que la ven, vuelven a visitar el teatro para disfrutarla de nuevo, ha sido un fenómeno con el público porque desde que inicia no paran de reír”, señaló el productor.

Best destacó además que la obra ya se presentó en Los Mochis, lugar donde también tuvo mucho éxito, y hoy está en Culiacán para hacer reír al público culiacanense, en el renovado teatro Pablo de Villavicencio.

Gran elenco

La obra está compuesta por un elenco formado por Juan Carlos Medellín, Artús Chávez, Iván Carvajal, Daniel Haddad, Adrián Vázquez, Claudia Álvarez, Luis Rodríguez “Guana”, Ari Albarrán y el perro Winston.

Juntos, sobre el escenario, darán vida a una agrupación teatral universitaria, que deleitará con una pieza de suspenso que ni la misma Agatha Christie podría haber concebido, el asesinato en la mansión Haversham, en el que las cosas irán de mal en peor, y hacia un inminente desastre.

En ella concurrirán, una protagonista inconsciente, un cadáver que ni muerto puede actuar, así como actores que se tropieza con todo, incluyendo sus propias líneas, volviéndose esto una verdadera catástrofe.

La actriz Claudia Álvarez manifestó su alegría de formar parte de una obra con grandes amigos, con quienes ha hecho un importante y divertido equipo de trabajo.

“Me siento una mujer muy afortunada de formar parte de este elenco, y con estas presentaciones en Culiacán, culmino mi participación en esta obra, ya que tengo que integrarme a otros proyectos, pero me he enamorado de mi personaje en esta obra, una diva que no sabe hacer equipo”, compartió la actriz.

Álvarez resaltó que el público no parará de reír de inicio a fin de la obra, porque todo sale mal, y los asistentes se darán cuenta de ello en todo momento, garantizando dos horas de mucha risa.

Respecto a la salida de Claudia de la obra, el productor señaló que ya tienen a quien tomará su papel, la actriz Majo Pérez, quien se integrará próximamente al elenco para continuar la gira de presentaciones.

“Debido al enorme éxito que ha tenido esta obra, el principal reto que tenemos es seguir manteniendo el control de calidad de la misma; como productor soy muy cuidadoso de ello, porque es una obra muy precisa y se debe de realizar tal cual está concebida”, dijo el productor.

PROMOCIÓN

La obra que sale mal, ofrece la promoción 2x1 sólo para la función de este miércoles las 17:00 horas. Para la de las 20:30 horas, será costo normal (400, 500 y 600 pesos), los boletos los puede adquirir en Casa SAS, taquillas del teatro y en superboletos.com