Este premio marca mi carrera deportiva: Juan Diego García

Con 17 años, el parataekwondoín comparte su sentir tras ganar el Premio Nacional del Deporte 2020

Noroeste / Redacción

El culiacanense Juan Diego García López, ganador del Premio Nacional del Deporte 2020, en la modalidad de deporte paralímpico, recibió la noticia de su designación con alegría e incredulidad.

"No me la creía", dijo al instante, pero aquellas hazañas logradas el año pasado, tras ser el primer mexicano campeón mundial de parataekwondo y el valioso oro panamericano, sustentaron este galardón.

“Al principio no me la creía, me dio la noticia el presidente de la Federación Mexicana de Taekwondo, Raymundo González, después recibí muchos mensajes de felicitación de medios y personas cercanas a mí, entonces me di cuenta de que sí era real. Me siento muy feliz y agradecido. Este premio significa mucho para mí, es algo que marca mi carrera deportiva”, reconoció el parataekwondoín de 17 años.

El originario de Costa Rica, Culiacán, fue el primer mexicano en convertirse en campeón mundial de parataekwondo, en el certamen de Antalya, Turquía, en 2019, cuando apenas contaba con 16 años; meses después, en el debut de la disciplina en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, se coronó en la categoría -75 kilogramos K44.

“Esto significa mucho porque es algo muy importante para mi carrera deportiva. El año pasado habíamos estado peleando este reconocimiento y en esa ocasión no se dio, pero esta vez sí logramos conseguir ser acreedores de este Premio y la verdad estoy muy contento”, compartió el campeón mundial.

Juan Diego, quien nació sin el brazo derecho, inició en el parataekwondo a los cinco años de edad, y a los 14, fue convocado a la selección mexicana, en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

“Este premio no sólo es mío, detrás de mí hay muchas personas, familiares, entrenadores, nutriólogos, todo un cuerpo multidisciplinario, es gracias a ellos que se han dado los logros que me hacen acreedor a este premio y estoy muy agradecido con todos”, reconoció el atleta, quien cumplirá la mayoría de edad el próximo 18 de noviembre, dos días antes de la entrega oficial del PND 2020.

El sinaloense fue el único taekwondoín mexicano en conseguir su boleto a los Juegos de Tokio, vía ranking, tanto en el taekwondo convencional, como en adaptado, luego de ubicarse entre los primeros cuatro del mundo, un logro que se dio a conocer el 4 de enero pasado.

Actualmente y debido a la pandemia del coronavirus, Juan Diego se prepara desde su casa bajo la supervisión a distancia de la entrenadora nacional Jannet Alegría.