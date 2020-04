Esteban Arce cuenta cómo se percató que padecía Covid-19

El conductor presentó síntomas leves como cansancio y tuvo que realizar tres pruebas del virus

Noroeste / Redacción

Recientemente, el conductor Esteban Arce fue diagnosticado con Covid-19.

En Expreso de la mañana, programa que conduce, se dio a conocer que estaba contagiado de coronavirus, por lo que no se presentó varios días a laboral para así evitar posibles contagios.

Las buenas noticias llegaron cuando el pasado 6 de abril escribió en Twitter que había superado la enfermedad y que ya había sido dado de alta. Y para contar todo lo que había vivido al contraer covid-19, Esteban Arce ofreció una entrevista al programa de radio Imagen informativa.

Comentó que comenzó a tener algunos síntomas de la enfermedad y decidió hacerse una prueba para averiguar si padecía Covid-19.

“Me sorprendió por pura casualidad porque traía yo muy leves síntomas, cuerpo cortado y dolor muscular, pero no tenía tos, ni dolor de cabeza, ni fiebre, ni nada. Que me dicen que esos son los síntomas esenciales. Y como yo tengo contacto con mi papá que tiene 90 años dije, voy a ver si me hago una prueba”, mencionó Esteban Arce, de acuerdo a milenio.com.

El conductor comentó que después de 24 horas le llamaron para comunicarle los resultados de la prueba. “Me hablan al día siguiente, estaba a punto de entrar al noticiero y me dijeron que era positio. Entonces ya ni me bajé del coche y me regresé a mi casa. Le hablé al doctor y hasta la fecha, aquí estoy”, dijo el comunicador. Mencionó que tuvo miedo al pensar que la enfermedad pudiera complicarse, razón por la cual se hizo otras dos pruebas.

“A los ocho días me hicieron otra prueba, igual o similar y salí negativo. Entonces me dijeron que ya no traía el virus, pero faltaba una tercera prueba, a los otros ocho días me hicieron otra prueba y si sales en una segunda negativo, ya te dan un alta definitiva, comentó Arce.

Al cuestionarle cómo se encontraba su familia, respondió que no les había dicho que se había hecho la prueba, pero un día antes de que recibiera los resultados su esposa e hijas se fueron a Acapulco a aislarse en un departamento de un familiar.

“Ahí se quedaron 15 días y no manifestó ni mi esposa ni mis hijas algún síntoma. Mi hijo que se quedó conmigo, pues ni me veía, me tenía como Snowden en la embajada de Inglaterra. Me tenía abandonado y me pasaba la comida debajo de la puerta”, mencionó Esteban.