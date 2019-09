PANAMERICANOS

Estímulos de Panamericanos son ‘para JJ.OO.’, pero muchos atletas están descartados para Tokio

El presidente otorgó apoyos a los atletas de Panamericanos para su preparación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero un gran porcentaje no llegará a la justa del próximo año por varios motivos

Noroeste / Redacción

Un total de 544 atletas fueron premiados hace unas semanas por su participación en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 con un mínimo de 240 mil pesos para cada uno, más un monto adicional por medalla obtenida.

El objetivo es prepararse para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, según dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su primer informe de gobierno, pese a que muchos de los atletas no tienen opción para llegar a la justa en Japón.

La Conade proyecta que solo entre el 10 y 15 por ciento de la delegación en Panamericanos llegará a Tokio. El embudo de selección comienza con quienes practican disciplinas no olímpicas, como Paola Longoria, Samantha Salas, Montserrat Mejía, Rodrigo Montoya, Álvaro García o Francisco Javier Mar, todos medallistas de Raquetbol.

Otros representantes mexicanos que participaron en Squash, Boliche, Pelota Vasca, Patinaje o en Taekwondo y Kata en Karate están descartados para Tokio, por lo que su estímulo económico que durará un año les servirá únicamente para prepararse para torneos como Copas del Mundo.

“A los 544 atletas y a sus entrenadores se les otorgaron apoyos económicos por un año, se les entregó todo para que puedan en un año contar con apoyos suficientes, seguir entrenando y participar en los Juegos Olímpicos de Japón, y obtener también buenos resultados”, dijo AMLO.

Otros casos que descartan a atletas panamericanos para Olímpicos son los de las plazas que no son nominales, como en Clavados. Es decir, el país y no el atleta es dueño de la plaza olímpica, de manera que la Federación Mexicana de Natación puede enviar a Japón a algún atleta que no estuvo en Lima.

Además, la Selección Mexicana de Futbol, tanto varonil como la femenil, todavía no disputan el Preolímpico e incluso los planteles seguramente cambiarán de aquí al verano del 2020.

El gobierno federal definió estímulos que llegan hasta los 720 mil pesos para los que ganaron oro, 660 mil para los de plata y 540 mil para el bronce, dado que a los 240 mil ya entregados les sumarán 40 mil, 35 mil y 25 mil mensuales para cada ganador de presea, según el metal.