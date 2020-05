Esto se va a salir de control; la gente de Guasave no estÃ¡ respondiendo: Salud

Esto se va a salir de control; la gente de Guasave no está respondiendo: Salud

La ciudad de Guasave, Leyva Solano y Juan José Ríos concentran 95 de los 144 casos de coronavirus que se han confirmado en el municipio

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Aunque el municipio presenta cifras de Covid-19 muy inferiores a las que preveían en un escenario catastrófico, el incremento de contagios en los últimos días tiene a las autoridades en alerta roja y lo peor es que la gente no está respondiendo, lamentó Sergio Alonso García Montoya.

En reunión conjunta del Consejo Municipal de Salud y del Consejo Ciudadano para Mitigar los Efectos del Covid, el director de Salud municipal detalló que la pandemia ya ha llegado a 34 comunidades, siendo la ciudad de Guasave, con 54 casos; Leyva Solano, con 22, y Juan José Ríos, con 19, los que concentran la mayoría.

“Para estas fechas deberíamos de andar en 600 casos positivos y un número grande de defunciones, afortunadamente no ha sido así, pero estamos en alerta roja, en lo máximo, estamos teniendo muchos problemas, los contagios han sido muy fuertes estos últimos días, nos están causando problemas, nos están causando temor en la población, pero un temor muy acomodaticio porque siguen saliendo, siguen concentrándose en las calles”, expresó.

El funcionario municipal indicó que están viendo con la Jurisdicción Sanitaria 2 la posibilidad de hacer más fuertes los operativos porque se están haciendo los cercos epidemiológicos en las comunidades, pero la gente no está respondiendo a eso.

“Estamos teniendo problemas con las personas, eso debido a que hay cierta parte de negatividad en aceptar los casos, aun con las personas que han tenido fallecidos, niegan el que su familiar haya muerto por Covid”, dijo.

“No quiero ser alarmista, pero sí está sucediendo algo que no debería haber sucedido, puesto que las medidas ahí están, la situación ahí está, para que la población atienda este llamado”.

Silvia María Preciado Machado, jefa de la Jurisdicción Sanitaria 2, rechazó que los hospitales públicos de Guasave estén saturados con pacientes de Covid-19, pero no se descarta un escenario de esa magnitud si la sociedad se mantiene relajada en las medidas de prevención.

“Todavía no están saturados, pero la gente sigue en las calles y así se nos van rebasar los hospitales, claro que sí, van a ser insuficientes, no toman conciencia, andan familias con niños, mujeres embarazadas, adultos mayores sin cubrebocas, haciendo fila en los bancos, en las farmacias, en donde sea. Esto se va a salir de control por la sociedad que no quiere acatar las medidas”, lamentó.

Preciado Machado insistió en el llamado a la población a mantenerse resguardada en casa y no salir si no tienen necesidad de hacerlo, para que los casos no se sigan incrementando y que se comprometa la capacidad de atención que tienen los hospitales.