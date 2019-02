Esto son los shows de medio tiempo del Super Bowl mÃ¡s vistos en la historia de la NFL

Esto son los shows de medio tiempo del Super Bowl más vistos en la historia de la NFL

Katy Perry es la número uno en la lista del espectáculo de medio tiempo más visto en la historia; le siguen Lady Gaga y Bruno Mars

Noroeste / Redacción

01/02/2019 | 12:56 AM

El Super Bowl es este domingo, el encuentro se disputará entre Los Angeles Rams y los New England Patriots, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en el estado de Georgia de Estados Unidos y sin duda uno de los principales motivos por lo que coronan a este evento deportivo como el rey del rating es el espectáculo de medio tiempo, que en esta ocasión estará a cargo el grupo pop de Maroon 5.

En el show de medio tiempo los artistas tienen hasta 15 minutos para realizar su espectáculo y es en ese momento en donde cada año más de 100 millones de personas ven este espectáculo, publicó milenio.com.mx.

¿Pero cuáles han sido las participaciones más vistas en la historia del Súper Tazón?

LOS MÁS VISTOS

Katy Perry, es la número uno en la lista del espectáculo de medio tiempo más visto en la historia. Pues en la final del 2014 entre Patriots y Seahawks, la intérprete de “The One That Got Away” consiguió una audiencia de 118.5 millones de espectadores, además, de ser catalogado como uno de los mejores shows en la historia de los Super Bowls.

En segundo lugar se encuentra la nominada a Mejor Actriz, Lady Gaga, pues en el Super Bowl LI, obtuvo 117.5 millones de espectadores, en donde también se lleva el ranking número uno con el show más costoso en la historia de la NFL, pues la liga gastó 10 millones de dólares en la producción de su presentación.

El tercer puesto corresponde a Bruno Mars en el Súper Tazón 48, entre Seahawks y Denver, consiguió 115.3 millones de audiencia por su participación en el espectáculo.

Otra de las artistas que más ha conseguido audiencia es Beyonce, quien en 2013 alcanzó 110.8 millones solo en Estados Unidos.

La cantante quedó lejos a las cifras de los otros tres artistas, sin embargo, Beyonce consiguió romper el récord de tuits por minuto y se convirtió en tendencia mundial.

EL PAGO: DIFUSIÓN MUNDIAL

Los artistas no cobran nada por su presentación en el medio tiempo de las finales de la NFL, pues puede decirse que la liga les paga con su difusión mundial, pues se estima que todos los artistas que participan en la justa deportiva incrementan sus ventas en más del 60% después de su participación en el Super Bowl.