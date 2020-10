Estoy a favor del matrimonio igualitario en Sinaloa: Monreal Cázares

El diputado de Morena que asumió su puesto el 2 de junio del 2020, declaró que de haber estado en la discusión y votación del matrimonio igualitario, su postura es a favor

América Armenta

CULIACÁN._ “Estoy totalmente a favor”, respondió el diputado Jesús Ramón Monreal Cázares ante el cuestionamiento de su postura ante el matrimonio igualitario en Sinaloa, que se hizo por parte de un activista de la comunidad LGBT de la entidad, por lo que envió el mensaje para que la comunidad sepa que cuentan con su respaldo en este tema.

“Yo estoy a favor, no se me hace justo la discriminación que sufre la comunidad LGBT y que no estoy de acuerdo en que tengan que estar pagando amparos de 30 mil pesos para poder casarse, no estoy de acuerdo que se vayan a otros estados a casarse, pudiendo hacerlo aquí en su estado de origen”, manifestó el morenista.

De acuerdo con el legislador que suple a Ocadio García Espinoza, por su fallecimiento, la persona que pidió conocer su opinión respecto al tema, ya la conocía, pues Monreal Cázarez explicó que en la pasada legislatura fue asesor de la ahora diputada federal Merary Villegas Sánchez y fue él quien los acercó.

“Estoy extrañado de la falta de memoria del activista, tiene que recordar en la LXII Legislatura yo fui asesor de Merary Villegas y yo, su servidor, fui el impulsor para que Merary tomara esa bandera y yo le hablé para que se reuniera con Merary, yo también fui a las marchas gay en Culiacán, siempre ha estado a favor”, destacó.

“Hay que acatar la resolución de la Suprema Corte y no hay que discriminar, hay que ser tolerantes”, agregó el diputado.

Abundó también en que algunas personas creen que aprobándose el matrimonio igualitario las parejas del mismo sexo van a poder adoptar de inmediato junto con esta aprobación, lo cual negó e hizo énfasis en que son cosas separadas.

“La gente tiene pavor, terror a eso, cuando no es algo vinculante, una cosa no tiene que ver con la otra, el proceso de adopción es un proceso muy difícil, hay muy pocos casos, pero bueno, yo estoy a favor lo digo y se la mando decir”, concluyó.

Discusión

La discusión y votación del matrimonio igualitario se dio en el Pleno del Congreso en junio del 2018, cuando con 20 votos en contra y 18 a favor, se rechazó el matrimonio igualitario. Los dos votos faltantes fueron de Karla Montero Alatorre, diputada sin partido quien además dijo ser de la comunidad LGBT, pero ese día faltó a la votación.

Mientras que el otro voto fue del diputado Ocadio García Espinoza, quien estaba enfermo y falleció el pasado 11 de abril del 2020, quedando Monreal Cázares como su sustituto, quien expuso su postura a favor de una agenda progresista, con discusión y aprobación de temas como el matrimonio igualitario y el aborto.