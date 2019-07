Estoy al 100 de salud, a pesar del infarto, afirma LÃ³pez Obrador

Estoy al 100 de salud, a pesar del infarto, afirma López Obrador

Estoy comprometido con esta causa [ser presidente]. Mi preocupación es el tiempo, ya que no me voy a reelegir por ideales

Noroeste / Redacción

23/07/2019 | 09:40 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se encuentra muy bien de salud, pese a haber sufrido un infarto en 2013 y acude a revisión de manera frecuente, a la vez que descartó vaya a buscar la reelección, por cuestión de principios.

“Estoy comprometido con esta causa [ser presidente]. Mi preocupación es el tiempo ya que no me voy a reelegir por ideales […] Yo no terminaré a finales de noviembre, mi mandato será hasta septiembre”, indicó el mandatario nacional.

El mandatario nacional indicó que puede entregar el resultado de sus análisis médicos, toda vez que “estoy muy bien, al 100”.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador explicó que le “interesa mucho el que puedan salvarse vidas de quienes padecen infartos”.

El presidente reconoció que busca preparar a los hospitales del país en dicho tema, ya que de 17 nosocomios que ha visitado, solo en dos hay equipo y medicinas para atender las personas con padecimientos cardiovascular.