Estoy amenazada y tengo miedo, pero no me van a callar, seÃ±ala Diputada de Morena

AMENAZAS

Estoy amenazada y tengo miedo, pero no me van a callar, señala Diputada de Morena

Flora Miranda Leal vincula el hecho al tema de las cuotas Liga. Presenta denuncias ante la Fiscalía y la CEDH y exige al Gobernador que no sea ajeno a este asunto

José Alfredo Beltrán

En la tribuna del Congreso de Sinaloa, Flora Isela Miranda Leal ventiló que fue amenazada.

La Diputada local por Morena reveló que le insinuaron que ella "viaja mucho de Culiacán a Guasave", lo cual interpreta como una insinuación, de que pueden atentar contra su vida.

Y cuestionó ante el pleno si con el hecho de haber abordado el tema de las "cuotas Liga", "pisó tanto callos e intereses".

"Estoy indignada y por supuesto preocupada. Me amenazaron por hacer uso de esta tribuna y elevar a la misma un tema de interés para miles de productores agrícolas de Sinaloa", expuso.

Miranda Leal detalló que la amenaza fue vía teléfono.

La semana pasada cientos de campesinos afiliados a la Liga de Comunidades Agrícolas tomaron la tribuna y reventaron la sesión, los días martes 27 y jueves 29.

Esto para evitar que Morena sacara adelante un punto de acuerdo, empujado por la propia Miranda Leal, para que ya se deje de cobrar una cuota "forzosa" a productores ejidales.

Finalmente, el punto fue aprobado, sólo con la mayoría de Morena-PT-PES en una sesión vespertina del jueves 29.

Miranda Leal vinculó su activismo para que se elimine ese cobro a los campesinos, con las amenazas recibidas.

"Me amenazaron por hacer pleno uso del derecho de libertad de expresión... Estoy amenazada. He sido víctima del más vil primitivismo político que aún se pasea impunemente por Sinaloa", subrayó.

La legisladora detalló que esta llamada anónima la recibió previo a subir a la tribuna, el jueves 29.

"Recibí una llamada diciéndome que no subiera el tema 'cuota Liga', que tuviera presente que yo viajo mucho de Culiacán a Guasave, por supuesto, no lo hicieron por cortesía", aseveró.

"Me indigna, me molesta, me estresa. Me da miedo. Pero una cosa les comparto: no me van a doblar", remarcó.

Miranda Leal acusó que "ciertas fuerzas e individuos, aprovechando la impunidad creada por el PRI, pretenden negar la libertad de expresión".

"¿Quién o quiénes me amenazaron? No lo sé. Fue una llamada anónima. A propósito de la autoría intelectual, me pregunto lo lógico: ¿Tratar la cuota Liga significa pisar tanto callo, tantos intereses, a un grado de amenazar con la muerte? ¿Acaso la autoría está relacionada con este tema? No acuso a nadie, corresponde a la autoridad hacer las investigaciones correspondientes", enfatizó.

Presenta denuncias y exhorta al Gobernador

Miranda Leal informó que ya presentó denuncias ante la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que se proceda en correspondencia.

Y solicitó que se eleve el caso a instancias políticas federales.

La morenista pidió al Gobernador Quirino Ordaz Coppel que no sea ajeno a este asunto.

Demandó que la investigación se realice sin dilación y conforme a Derecho.