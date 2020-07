Estoy enfocada y visualizada en Tokio: María del Rosario Espinoza

La triple medallista olímpica celebró su regreso a los podios mundialistas de taekwondo, hace tres años, en Muju, Corea, 2017

Noroeste / Redacción

CIUDAD DE MÉXICO._ La subcampeona olímpica de Río 2016, María del Rosario Espinoza Espinoza, continúa con su preparación con el objetivo de lograr su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón, que se llevarán a cabo del 23 de julio al 8 de agosto de 2021, y que se convertirían en su cuarta cita en estas justas.

“Claro que mi objetivo sigue para el próximo año, enfocada, visualizada también en lo que viene siendo Tokio en 2021, independientemente de este año, que creo que es un año que deportivamente no se ha aprovechado, pero al final, todo el mundo está parado, no hay competencias programadas, entonces estoy esperando más que nada el momento de regresar, para ponerme bien a ritmo, con mis entrenadores, mi equipo multidisciplinario, así como mis compañeros de equipo”, destacó la subcampeona mundial.

La triple medallista olímpica celebró el pasado 29 de junio los tres años de su presea de bronce, en el Campeonato Mundial de Taekwondo Muju 2017, metal que representó su regreso a los podios mundialistas, tras 10 años de su medalla de oro, en Beijing 2007.

“Esta presea de Muju para mí fue una medalla que significó mucho, sobre todo por el objetivo que me puse después de Río 2016, entonces no sabía si retirarme o no, pero recordé que en los Mundiales no me había ido muy bien y fue un objetivo muy claro que tenía, afortunadamente las cosas se dieron muy bien y estuve dentro del podio con medalla de bronce, pero al final fue un reto para mí que pude sacar adelante y eso significa mucho, porque después de 10 años pude conseguirlo”, señaló la taekwondoín, quien dos años después mejoró la hazaña y conquistó la plata en el Mundial de Manchester 2019.

Por otra parte, María Espinoza destacó que ha sacado provecho de la cuarentena ocasionada por la pandemia del Covid-19.

“Esta cuarentena la he llevado tranquila, creo que la he aprovechado mucho, tanto en el aspecto deportivo, como académico y familiar, he tenido más momentos y días buenos que malos; haciendo un balance de la cuarentena, hasta hoy, sí han sido muchos días, pero todos los he tratado de aprovechar al máximo”, reconoció la atleta insigne del taekwondo mexicano.

Señaló que actualmente realiza sus entrenamientos en Querétaro, a la espera de que reabran el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), de la Conade.

“Adapté un lugar en una futura escuela, me han ayudado, al igual que he estado en contacto con mis entrenadores de selección nacional, hemos hecho videollamadas de entrenamientos, eso ha sido muy bueno.

“También estuve un tiempo entrenando en Guasave, porque me fui unos días a Sinaloa, a ver a mis papás, en la escuela de mi profesor, con todas las medidas de prevención y recordando viejos momentos y eso también me llenó mucho de motivación”, reconoció la taekwondoín categoría olímpica +67 kg y categoría mundial -73 kg.

Por último, la taekwondoín aconsejó al público en general seguir con los cuidados preventivos, para evitar contagios por el coronavirus.

“Considero que lo más importante es cuidarnos a nosotros mismos y a las personas que están a nuestro alrededor, sobre todo a nuestros papás, adultos mayores, a los niños, muchos ya empezaron a salir, hay estados donde ya hay semáforo naranja, pero creo que todavía hay que tomar esas medidas de prevención para poder regresar más rápido a nuestras actividades cotidianas”, aseguró.

(Con información de Conade)